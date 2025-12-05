　
地方 地方焦點

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

台南關子嶺勞工育樂中心5日迎來一場攸關城市未來的對話，台南市勞工局攜手國立成功大學社會科學院共同舉辦「2025年度論壇活動—國際移工的育才、留才與包容共融」，這座城市近年積極實踐黃偉哲市長的「希望家園」理念，而移工正是讓城市運轉、照護鏈延續的關鍵力量，因此更需要被看見、被支持，也被理解。

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

本次論壇以政策、人權、科技、照護為軸，匯聚成大跨領域研究成果，由社會科學院院長蔡群立主持，帶領與會者剖析移工在台南的生活現況與未來需求。成大法律系葉婉如主任率先分享全球供應鏈下的「人權新標準」，指出企業若未跟上國際合規腳步，將面臨競爭劣勢；她提醒台灣在移工權益保障上，已走在必須跨越的關鍵十字路口。

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

緊接著王靖興教授聚焦移工「留才」議題，點出生活支持、制度調整仍有改善空間；郭佩棻副教授則以量化研究分析移工居住、交通、生活設施的空間差異，協助政府掌握哪些服務仍不足、哪些需加速補足。科技介入照護已成潮流，王禕梵教授分享 AI 如何減輕看護工與照服員的負擔，讓照護更精準、更有效率。

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

此外，長期深耕社福領域的鍾智慧秘書長，也提出集中訓練與到宅指導的雙軌模式，強調看護工若能獲得更完整的專業培力，家庭照護風險就能大幅降低。論壇不只學者接力，還看見青年投入移工議題的熱情。研究生曾大縉、蕭友哲示範「台南新照護帶你不阿茲」APP 如何減少照護壓力；博士生庫娜妮思娃則分享陪伴看護工的實地觀察；Pimnara Nuangjamnong 與 Pitsinee Kongkunakul 兩位研究生也以活動參與經驗，描述語言協助、跨文化溝通對移工的重要性。

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，論壇不只是交流，更像是替城市做了一次深度健檢。他強調，唯有深化育才與留才政策、強化科技輔助與心理支持，城市才能真正成為移工想留下的地方。未來勞工局將持續推動跨文化共融，讓台南成為移工安心工作、也願意一起生活的「希望家園」。

▲台南市勞工局與成大社科院合辦論壇，產官學跨界交流移工政策與照護趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

台南勞工局成大論壇移工育才文化友善城市

