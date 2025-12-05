　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

▲檢方今日進入衛生局調查，約一小時後離去。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢方（右一、右二）今日進入衛生局調查，約一小時後離去。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」發生離譜誤判烏龍，查出是一名已離職的陳姓女研究助理人為錯誤更動檢驗標準值，導致錯誤數值放大10倍，衛生局昨（4）日將全案移送檢調偵辦，稍早檢方前往衛生局調查，約1小時後離開，但並未對案情進一步說明。

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，導致全台產品下架回收，後續供應商自行送驗，結果顯示「未檢出」。衛生局內部回頭檢視，發現執行檢測動物用藥殘留的「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)」數值遭到更動，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」。

▲▼高雄市衛生局實驗室檢測動物用藥殘留的「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市衛生局實驗室檢測動物用藥殘留的「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)」。（資料圖，非當事人／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市衛生局實驗室檢測動物用藥殘留的「液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)」。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局4日上午調閱電磁紀錄釐清，發現陳姓女研究助理在職時經過此項目，並且有動過數據的明顯證據，陳女離職後，後續內部對檢體複檢時，職代的慣性認知，因很少會有人動到數據，因此忽略到檢查數據的程序，導致錯誤發生。

事發後，陳姓女研究員一度聯繫不上，無法在第一時間得知她的動機抑或是疏失，衛生局將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查。警方深夜找到陳姓女子，並將她請回警局訊問，陳女坦承是「不小心所致」，訊問至5日凌晨3點多左右即離開。

▲離職的女研究所在5日凌晨三點離開警局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓女研究助理（中）在5日凌晨三點離開警局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

食藥署今日派員前往高雄市衛生局實驗室訪視，高雄地檢署則派出主任檢察官、檢察官於下午抵達實驗室調查，期間不排除調閱資料、查看檢驗動物殘留用藥儀器「液相層析串聯質譜儀」，並詢問相關人員。偵查過程約一小時內結束，檢察官離去時並未對案情多做說明。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝實驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

高雄市衛生局大出包，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，竟內部人員電腦設定遭更改，導致錯誤檢驗值，對此，高雄市長陳其邁今（5日）回應表示，追究責任會連同相關主管及相關人員，負有督導責任都一併懲處。據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分。

獨／員工路口舉牌吸客　樋口飯糰現況曝

獨／員工路口舉牌吸客　樋口飯糰現況曝

無良司機載廢油沿路灑漏　4騎士慘摔畫面曝

無良司機載廢油沿路灑漏　4騎士慘摔畫面曝

鯛魚排抽驗出大包！漁民阿伯「大度不提告」

鯛魚排抽驗出大包！漁民阿伯「大度不提告」

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

高雄台灣鯛鯛魚排鯛魚藥檢衛生局液相層析串聯質譜儀

