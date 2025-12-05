雲嘉南分署輔導群亞以 AI 驅動培訓新媒體人才　躍升全國典範

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部年度最高人力資源榮耀「國家人才發展獎」4日在台北頒獎，今年由勞動力發展署雲嘉南分署推薦的「群亞國際股份有限公司」以「AI驅動・創視未來」訓練計畫脫穎而出，贏得「傑出個案獎」。這項肯定不僅展現群亞在影音人才培育的深耕成果，也凸顯雲嘉南區域在創新職訓模式上的亮眼能量。

群亞國際以生成式 AI 建構出獨特的影音人才養成模式，整合企劃、拍攝、後製乃至視覺生成等流程，讓學員能以更短時間掌握產業實務。其「新人三支箭」策略結合「三階段學習移轉機制」，平均提升工作效率超過 60%，也成功縮短長期存在的「學用落差」。該單位同時取得 TTQS 銀牌、職前訓練五顆星評鑑與 iCAP 認證，成為全國影視剪輯訓練的重要標竿。

在公益面向，群亞連續 12 年推動「築夢公益微電影計畫」，協助學員以影像紀錄地方議題，累計培訓 1,200 多名影音人才、拍攝 60 部微電影，就業率高達 95%。此次獲獎微電影《阿嬤的陽春麵》與《築進‧愛》皆出自學員訓練期間的創作成果，充分呈現「學習即產出」的教育理念，也展現 AI 技術融入影視創作後的多元可能。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「國家人才發展獎」是國內人力資源領域唯一的國家級獎項，象徵最高專業指標。群亞此次獲獎，不僅展現 AI 與職訓結合的創新實力，更反映出分署近年推動產訓連結、創新教學的具體成效。分署近年因應國家政策，積極發展半導體製程、AI 智慧應用等高階課程，強化青年與求職者的技術量能，同時協助企業解決缺工問題，縮短產業需求與職場人力的差距。

劉邦棟強調，這份榮耀象徵著責任延續。未來分署將持續協助企業建立訓練制度、提升人才培育品質，並推出更多具前瞻性的職訓課程，讓「人才即國力」在雲嘉南落地生根，成為產業發展的重要後盾。

今年所有獲獎單位的卓越成果將收錄於「國家人才發展獎專刊」，供各界標竿學習；更多資訊可至「國家人才發展獎」官網查詢。