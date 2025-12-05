　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲嘉南分署輔導群亞以 AI 驅動培訓新媒體人才　躍升全國典範

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部年度最高人力資源榮耀「國家人才發展獎」4日在台北頒獎，今年由勞動力發展署雲嘉南分署推薦的「群亞國際股份有限公司」以「AI驅動・創視未來」訓練計畫脫穎而出，贏得「傑出個案獎」。這項肯定不僅展現群亞在影音人才培育的深耕成果，也凸顯雲嘉南區域在創新職訓模式上的亮眼能量。

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

群亞國際以生成式 AI 建構出獨特的影音人才養成模式，整合企劃、拍攝、後製乃至視覺生成等流程，讓學員能以更短時間掌握產業實務。其「新人三支箭」策略結合「三階段學習移轉機制」，平均提升工作效率超過 60%，也成功縮短長期存在的「學用落差」。該單位同時取得 TTQS 銀牌、職前訓練五顆星評鑑與 iCAP 認證，成為全國影視剪輯訓練的重要標竿。

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

在公益面向，群亞連續 12 年推動「築夢公益微電影計畫」，協助學員以影像紀錄地方議題，累計培訓 1,200 多名影音人才、拍攝 60 部微電影，就業率高達 95%。此次獲獎微電影《阿嬤的陽春麵》與《築進‧愛》皆出自學員訓練期間的創作成果，充分呈現「學習即產出」的教育理念，也展現 AI 技術融入影視創作後的多元可能。

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「國家人才發展獎」是國內人力資源領域唯一的國家級獎項，象徵最高專業指標。群亞此次獲獎，不僅展現 AI 與職訓結合的創新實力，更反映出分署近年推動產訓連結、創新教學的具體成效。分署近年因應國家政策，積極發展半導體製程、AI 智慧應用等高階課程，強化青年與求職者的技術量能，同時協助企業解決缺工問題，縮短產業需求與職場人力的差距。

▲群亞國際以「AI驅動・創視未來」人才培育模式脫穎而出，獲頒國家人才發展獎傑出個案。（記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟強調，這份榮耀象徵著責任延續。未來分署將持續協助企業建立訓練制度、提升人才培育品質，並推出更多具前瞻性的職訓課程，讓「人才即國力」在雲嘉南落地生根，成為產業發展的重要後盾。

今年所有獲獎單位的卓越成果將收錄於「國家人才發展獎專刊」，供各界標竿學習；更多資訊可至「國家人才發展獎」官網查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣
直擊／舒華抵高雄熱到脫掉！　聽到粉絲暴動狂喊⋯她轉過頭揮手
快訊／林口女出停車場「10秒後慘死」　切車道遭輾斃
快訊／「私約二嫂」真實情況曝　高國強夫妻發聲明
華視男主播性騷女同事5年　最慘懲處出爐
陳為民才罵國恥！又增3支測速照相　地點、速限曝光
20歲男大生被騙光積蓄、背信貸　返鄉走上絕路
好萊塢反派專門戶中風逝！　演惡巫師走紅全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

雲嘉南分署輔導群亞以 AI 驅動培訓新媒體人才　躍升全國典範

屏東女騎士機車雙園大橋深夜拋錨　東港暖警「車燈守平安」

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

永康五王國小團隊大放異彩　《彩色球球》奪全國特教教具優等

屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能　提升喪屍煙彈查緝效能

屏東縣警局辦防性騷講座　強化同仁界線意識打造友善職場

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

雲嘉南分署輔導群亞以 AI 驅動培訓新媒體人才　躍升全國典範

屏東女騎士機車雙園大橋深夜拋錨　東港暖警「車燈守平安」

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

永康五王國小團隊大放異彩　《彩色球球》奪全國特教教具優等

屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能　提升喪屍煙彈查緝效能

屏東縣警局辦防性騷講座　強化同仁界線意識打造友善職場

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

台南勞工局攜手成大開論壇　深化移工育才留才、打造跨文化友善城市

挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

陸小學生人數2023年達峰後持續下探　10年內將致200萬教師鐵飯碗過剩

老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

【廣編】大學認證加持！第十六屆「蹲點‧台灣」揭成果　青年以數位力活化全台社區

直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

禁用小紅書搞雙標？　王定宇曝實情：藍白只要是中國就瞎挺

北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

地方熱門新聞

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

2025桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

基北北桃社區照顧關懷據點　桃園交流

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進台南交通明年進入軌道元年

永康五王國小《彩色球球》奪全國特教教具優等

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

更多熱門

相關新聞

雲嘉南分署「職涯門診」助民眾找回自信與工作定錨點

雲嘉南分署「職涯門診」助民眾找回自信與工作定錨點

轉職卡關、待業焦慮、對未來迷茫，這些問題在雲嘉南地區都有一帖「免費處方」，勞動部雲嘉南分署每年透過轄下就業中心辦理就業促進課程，提供小團體或一對一「職涯門診諮詢」，協助民眾釐清個人特質、探索興趣與累積的經驗，再陪伴建立可行的職涯策略，不僅提升求職準備度，也加速就業腳步，幫助學員精準找到屬於自己的職涯定錨點。

雲嘉南分署啟動關懷！專人協助減班休息勞工申請補助

雲嘉南分署啟動關懷！專人協助減班休息勞工申請補助

雲嘉南分署「小人提計畫」助中小企業強化人力迎戰AI時代

雲嘉南分署「小人提計畫」助中小企業強化人力迎戰AI時代

青年安心學習免煩惱雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

青年安心學習免煩惱雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓全國工業類科實作競賽落幕

技職魂閃耀！雲嘉南分署攜手產學訓全國工業類科實作競賽落幕

關鍵字：

雲嘉南分署輔導有成！群亞以 AI 驅動培訓新媒體人才　躍升全國典範

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面