　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

▲萊緹蛋糕坊使用蕉皮粉和青蕉粉製作的「香蕉派對」。（圖／巢墩諸米提供）

▲萊緹蛋糕坊使用蕉皮粉和青蕉粉製作的「香蕉派對」。（圖／巢墩諸米提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署推動「友善石虎農作標章」邁入第12年，並與集集鎮「Jijibanana」集元果觀光工廠、南投在地品牌共組的「巢墩諸米」團隊合作，推出以友善石虎農作香蕉製成之青蕉粉及蕉皮粉為特色，本月於南投8家烘焙品牌店鋪展開的「限時烘焙跑店」行銷活動，以美味帶領大眾認識友善環境，深化保育教育與永續餐飲理念。

▲南投在地品牌串聯推動永續烘焙，友善石虎青蕉皮粉點心12月限時跑店活動登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲Jijibanana集元果觀光工廠將自家生產之「友善石虎農作─安全蔬果」標章香蕉研發製成青蕉粉及蕉皮粉等全新原料。

南投分署表示，自103年起與生物多樣性研究所共同推動「友善石虎農作標章」，奠基於有機、綠保標章、產銷履歷等驗證，協助農友以保留草相、不使用毒鼠藥、獸鋏、溫室且不放養犬貓等方式經營農地進行耕作，提升石虎等野生動物生存安全，也改善農地生態品質，真正地落實永續共好的「生態農業」；如集元果觀光工廠旁香蕉田區即取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章，並長期致力於食物全利用、研發出青蕉粉及蕉皮粉等全新原料，也協助販售其他合作農友的農產品及石虎的義賣商品。

▲日晨咖啡烘焙使用蕉皮粉製作的「曲奇卡布」。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲日晨咖啡烘焙使用蕉皮粉製作的「曲奇卡布」。

南投分署說明，由丘山茶Hilltea發起與時態印務、仕合廖家、第一製麵及SUNDaWN COFFEE ROASTER等深根草屯與中興新村之在地品牌共同組成「巢墩諸米」團隊，承辦南投縣青年發展所「點石成金2.0─永續烘焙交流」計畫，攜手集元果觀光工廠、石虎保育大使 阿虎加油、綠色餐飲指南Green Dining Guide及該分署等單位，以及8家在地烘焙職人，運用集元果觀光工廠「石虎香蕉」所製富含膳食纖維、蛋白質及抗氧化物質的青蕉粉及蕉皮粉作為永續原料，增添產品的天然色澤和風味層次，進一步強化地方連結、推動友善食材與同業共好。

▲丘山茶Hilltea使用蕉皮粉製作的「黑蕉唱片」。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲丘山茶Hilltea使用蕉皮粉製作的「黑蕉唱片」。

本次共同參與研發的8家南投在地烘焙品牌包括：旅行圖中甜點屋、安安你好、萊緹蛋糕坊、咪塔雞蛋糕、什一堂烘焙坊 Shiyi Tang、日晨咖啡烘焙、山孩 SUAAN、丘山茶Hilltea，經一個半月試作、調整與成果分享後，各品牌將於今天起推出限定青蕉皮粉點心，並規劃以串聯跑店方式擴大推廣永續飲食；活動至12月31日止，民眾於8家店面消費單筆達指定門檻即可獲得點數，集滿點數即可兌換限量精美大禮包。

▲南投在地品牌串聯推動永續烘焙，友善石虎青蕉皮粉點心12月限時跑店活動登場。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲山孩SUAAN使用蕉皮粉製作的「烤蕉可頌迷你酥」。

南投分署長李政賢指出，本次合作將標章精神延伸至烘焙與餐飲產業，讓友善農作不僅出現在田地，更走進店鋪與日常飲食、生活方式：當消費者能以一塊甜點、一杯飲品參與支持，就能讓友善土地的力量持續擴大，讓保育更貼近、更溫柔，也更能被看見。

活動資訊詳「巢墩諸米」臉書專頁：https://www.facebook.com/share/1MMgSK2nZv/?mibextid=LQQJ4d；8家烘焙品牌地圖：https://reurl.cc/ORj7ZA；認識友善石虎農作標章：https://ahutw.info/badges.html

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

永康五王國小團隊大放異彩　《彩色球球》奪全國特教教具優等

屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能　提升喪屍煙彈查緝效能

屏東縣警局辦防性騷講座　強化同仁界線意識打造友善職場

和逸台南西門館「童話聖誕村」！　聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見　主攻消防量能與青年居住

桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

桃竹苗分署培訓國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

永康五王國小團隊大放異彩　《彩色球球》奪全國特教教具優等

屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能　提升喪屍煙彈查緝效能

屏東縣警局辦防性騷講座　強化同仁界線意識打造友善職場

和逸台南西門館「童話聖誕村」！　聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見　主攻消防量能與青年居住

桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

桃竹苗分署培訓國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

小S為台北101宣傳片配音 一度哽咽說不出口「緊緊擁抱」

地方熱門新聞

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

基隆啟動水污3補助　減輕7萬戶用水衝擊

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

2025桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

桃食安心舞動健康嘉年華　美食券現場大方送

基北北桃社區照顧關懷據點　桃園交流

桃園7處風景區停車場　完成電動車充電樁建置

永康五王國小《彩色球球》奪全國特教教具優等

大塭寮滯洪池多項工程遭減項陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見主攻消防量能與青年居住

更多熱門

相關新聞

新北耶誕綠意快閃　千盆樹苗限時送

新北耶誕綠意快閃　千盆樹苗限時送

新北市持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」行動，倡議以全民參與方式推廣植樹與永續環保理念，將於12月13、14日下午2時至晚上6時，在府中非常熱區推出兩日限定快閃綠行動「耶誕綠意·快閃贈苗」。活動現場將免費贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚節慶氛圍中，以溫柔而具意義的行動陪伴地球走向永續。

臺灣低碳複材與無人載具聯盟　合推商機交流會

臺灣低碳複材與無人載具聯盟　合推商機交流會

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

關鍵字：

永續烘焙在地品牌友善石虎青蕉皮粉點心

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面