南投烘焙業者推出友善石虎點心　12月起8店家買得到

▲萊緹蛋糕坊使用蕉皮粉和青蕉粉製作的「香蕉派對」。（圖／巢墩諸米提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署推動「友善石虎農作標章」邁入第12年，並與集集鎮「Jijibanana」集元果觀光工廠、南投在地品牌共組的「巢墩諸米」團隊合作，推出以友善石虎農作香蕉製成之青蕉粉及蕉皮粉為特色，本月於南投8家烘焙品牌店鋪展開的「限時烘焙跑店」行銷活動，以美味帶領大眾認識友善環境，深化保育教育與永續餐飲理念。

▲Jijibanana集元果觀光工廠將自家生產之「友善石虎農作─安全蔬果」標章香蕉研發製成青蕉粉及蕉皮粉等全新原料。

南投分署表示，自103年起與生物多樣性研究所共同推動「友善石虎農作標章」，奠基於有機、綠保標章、產銷履歷等驗證，協助農友以保留草相、不使用毒鼠藥、獸鋏、溫室且不放養犬貓等方式經營農地進行耕作，提升石虎等野生動物生存安全，也改善農地生態品質，真正地落實永續共好的「生態農業」；如集元果觀光工廠旁香蕉田區即取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章，並長期致力於食物全利用、研發出青蕉粉及蕉皮粉等全新原料，也協助販售其他合作農友的農產品及石虎的義賣商品。

▲日晨咖啡烘焙使用蕉皮粉製作的「曲奇卡布」。

南投分署說明，由丘山茶Hilltea發起與時態印務、仕合廖家、第一製麵及SUNDaWN COFFEE ROASTER等深根草屯與中興新村之在地品牌共同組成「巢墩諸米」團隊，承辦南投縣青年發展所「點石成金2.0─永續烘焙交流」計畫，攜手集元果觀光工廠、石虎保育大使 阿虎加油、綠色餐飲指南Green Dining Guide及該分署等單位，以及8家在地烘焙職人，運用集元果觀光工廠「石虎香蕉」所製富含膳食纖維、蛋白質及抗氧化物質的青蕉粉及蕉皮粉作為永續原料，增添產品的天然色澤和風味層次，進一步強化地方連結、推動友善食材與同業共好。

▲丘山茶Hilltea使用蕉皮粉製作的「黑蕉唱片」。

本次共同參與研發的8家南投在地烘焙品牌包括：旅行圖中甜點屋、安安你好、萊緹蛋糕坊、咪塔雞蛋糕、什一堂烘焙坊 Shiyi Tang、日晨咖啡烘焙、山孩 SUAAN、丘山茶Hilltea，經一個半月試作、調整與成果分享後，各品牌將於今天起推出限定青蕉皮粉點心，並規劃以串聯跑店方式擴大推廣永續飲食；活動至12月31日止，民眾於8家店面消費單筆達指定門檻即可獲得點數，集滿點數即可兌換限量精美大禮包。

▲山孩SUAAN使用蕉皮粉製作的「烤蕉可頌迷你酥」。

南投分署長李政賢指出，本次合作將標章精神延伸至烘焙與餐飲產業，讓友善農作不僅出現在田地，更走進店鋪與日常飲食、生活方式：當消費者能以一塊甜點、一杯飲品參與支持，就能讓友善土地的力量持續擴大，讓保育更貼近、更溫柔，也更能被看見。

活動資訊詳「巢墩諸米」臉書專頁：https://www.facebook.com/share/1MMgSK2nZv/?mibextid=LQQJ4d；8家烘焙品牌地圖：https://reurl.cc/ORj7ZA；認識友善石虎農作標章：https://ahutw.info/badges.html。