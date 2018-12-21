影／高雄領到三重！3詐騙車手賺外快　狂領500萬慘遭「斬手」

記者陳豐德／新北報導

詐騙集團車手猖獗，從11月底連續4天就在三重地區提領60餘筆，新台幣約110萬元，警方清查至少20人受害，經三重警方調閱上百支監視器後，比對出陳姓嫌犯等3名車手身分，發現車手集團搭火車「南飄」後，又從高雄一路領款回三重，專案小組見時機成熟，20日一舉逮捕車手集團3人歸案。

▲詐騙集團車手狂領500萬元，遭三重警「斬手」逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重分局日前清查轄內車手提款資料，發現有一組車手集團從107年11月30日至12月2日間涉嫌於三重地區提款60餘筆，不法款項共新臺幣約110萬元，受害民眾多達 20人，偵查隊代理隊長隨即組成專案小組著手偵辦，調閱上百支監視器後，追出車手集團犯案軌跡及犯案模，並比對出陳嫌（29歲）等3名車手身分，旋即向新北地檢署聲請拘票。

警方後來查出陳嫌等人自17日即搭乘火車南下，由高雄一路北上，且停留台南、嘉義、雲林等處，疑似又再提領贓款，經研判出李嫌等人投宿旅舍，專案小組成員見時機成熟，於20日凌晨4時拂曉出擊，一舉查獲陳姓車手為首之車手集團3人，現場並查扣提款卡1張、犯案用手機4支等證物。

陳姓車手坦承自11月中於網路加入詐騙集團後，見擔任詐騙車手報酬優渥，即另招募同居住於新店地區之友人蔣、劉2嫌，一人提款時，其他人就負責把風，以降低遭查緝的風險，迄今已提領贓款約500萬元，全案依照詐欺罪嫌送辦後，將持續向上溯源追查上游集團。

三重分局表示，自分局長李安淳宣布「斬手行動」全面啟動後，全分局警力均全心投入，針對近來發生之車手提款案件，全面檢視案卷資料，積極挖掘新證據尋求突破口，另結合「警政署檢舉抓車手獎金1萬元」之高額獎勵，將車手查緝專刊於轄內金融機構、超商廣為宣傳，鼓勵全民張大眼睛檢舉車手賺獎金。

▼警方拂曉出擊逮捕3車手。（圖／記者陳豐德翻攝）

