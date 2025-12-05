北中寮牙醫醫療站啟用　鄉親看牙省時多了

▲北中寮牙醫醫療站設立，補足偏鄉地區牙醫資源缺口。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊、各種醫療資源明顯匱乏，如全縣只有88家牙醫診所，牙醫師也未超過200位；縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會合作推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，為完善南投縣偏鄉醫療再跨進一大步。

「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」於3日在中寮鄉爽文衛生室舉辦啟動茶會，由縣府衛生局長陳南松主持，立委馬文君秘書李雅雯，縣議員李洲忠主任李清楨、唐曉棻主任郭玉龍，南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、中寮鄉民代表會主席蔡昭智、中寮鄉石龍宮主委吳國棟、石鳳宮委員王憲民、龍岩村長黃振國等人出席見證，黃牙醫診所黃源昌、安泰牙醫診所謝岳昌、益泉牙醫診所邢一全及匡美牙醫診所莫若鴻等4位駐診醫師及助理也到場參與。

陳南松表示，縣府特別重視偏鄉醫療資源的投入，中寮鄉雖非山地鄉，但位於非山非市地區、地形狹長，對習慣搭乘大眾運輸的鄉親而言，過去至市區牙醫就診往往耗費半天時間；經縣府積極整合多方資源和衛福部補助經費挹注，加上南投縣牙醫師公會大力支持牙醫師人力，將爽文衛生室整修成舒適的就醫環境，並補足牙科治療相關設備，提供便利的口腔醫療服務，成為鄉親的口腔健康守護站。

衛生局指出，北中寮牙醫醫療站提供每週4天、開設7診次牙醫診療服務，安排每診1名牙醫師及2位助理支援，並由4位資深牙醫師輪流，即日起開始診療服務，讓鄉民能夠就近獲得即時的牙齒照護，歡迎在地鄉親多加利用、共同守護口腔健康。