日本獵人忙抓熊！動保人士竟「故意破壞捕獸籠」　惡行全被拍

▲日本出現動保人士故意破壞獵人設置的熊隻捕獸籠。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本熊類攻擊事件頻傳，儘管寒流來襲，熊卻仍然沒有進入冬眠狀態，使得熊襲事件持續增加，光是4日全日本就有4人遭熊攻擊受傷。各地獵友會除加強獵人巡邏外，也設置多個捕獸籠，然而近日卻發現，有疑似動保人士刻意破壞捕獸籠，整個過程甚至被監視器拍下。

根據《朝日電視台》報導，岩手縣奧州市一名60多歲婦女4日在自家附近的道路上遭野熊抓傷臉部。同日，富山市也有一對70多歲夫婦在送報途中遭熊隻襲擊，雙雙受傷。然而日本目前迎來本次冬季最強寒流，這些熊隻卻仍未進入冬眠狀態，令人關注。

岩手大學農學部准教授山內貴義分析指出，「這些個體已對人類村落產生過度依賴，若持續在村落中覓食，很可能會讓冬眠時間不斷延後。」專家指出，這些熊隻對人類聚落產生強烈依賴性，持續在村莊周邊尋找食物來源，導致正常的冬眠週期被打亂。

更令人頭痛的是，正當各地因熊患問題，持續加強熊的獵捕作業之際，竟出現有心人士刻意破壞捕獸籠的離譜行為。根據監視器畫面顯示，有一名身分不明男子悄悄接近捕獸籠，接著用右腳猛踢入口處，使捕獸籠的門板強制關閉。而他發現有監視器拍攝後，立刻用手電筒照射鏡頭，隨後匆忙逃離現場。

這種妨礙捕獵行為在福岡縣已成為嚴重問題，自2024年3月起已陸續發生多起破壞野豬、鹿隻捕獸籠的案件。一名擁有6年獵人經驗的40多歲男性獵人無奈表示，「確實會影響士氣和動力，雖然我們處理的不是熊，但野豬和鹿隻同樣危險，一個不小心就可能發生致命意外。」

事實上，設置這些長130公分、寬130公分、深200公分、重達200公斤的鐵製捕獸籠需要大量的人力和物力，獵人們不僅要承擔設置的勞動力，還必須定期巡視、維護設備。該名獵人透露，目前正考慮針對破壞行為採取法律行動。