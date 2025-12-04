　
地方 地方焦點

桃園7處風景區公有停車場　完成電動車充電樁建置

▲桃園7處風景區公有停車場完成電動車充電樁建置

▲桃園7處風景區公有停車場，完成電動車充電樁建置。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府風景區管理處4日表示，該處為推動淨零碳排、打造低碳旅遊環境，該處於114年完成 7 處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施建置，包含 180kW快充8槍、11kW慢充6槍，目前已全數投入營運並開始收費。

風管處指出，此舉不僅提升市府在風景特定區的公有充電量能，更減輕電動車車主在北橫旅遊的「續航里程焦慮」，打造更友善、更便利的綠能旅遊環境。其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站更是亮點之一，為北台灣海拔最高的180kW充電站，成為前往拉拉山、巴陵、明池旅途中最可靠的「補能夥伴」，也讓入住復興區後山的旅客享有更便利的充電體驗。

▲桃園7處風景區公有停車場完成電動車充電樁建置

▲桃園7處風景區公有停車場，完成電動車充電樁建置。（圖／風管處提供）

另外，市民也可以使用桃園市交通局「桃園輕鬆GO」App查詢充電樁位置。營運端則透過遠傳「智慧充電服務平台」整合後台資訊，包含即時監控、數據蒐集分析，作為後續風管處提升服務品質的重要依據。

▲桃園7處風景區公有停車場完成電動車充電樁建置

風管處提醒，依據相關停車法規，非電動車不得占用電動車專用車格，請市民共同維護充電環境。桃園市政府將持續以「推廣低碳旅遊、提升觀光服務」為目標，加強北橫沿線旅遊友善設施，讓更多電動車旅客能暢遊桃園、玩遍北橫、縱走山城，享受更便利、安心的綠能旅遊體驗。

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

桃園風景區停車場電動車充電樁

