貧窮男大生超孝順！暖心陪嬤聊天到半夜　不堪遭詐騙6小時後輕生

▲彰化縣政府社會處說明。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名20歲劉姓男大生在北部求學時半工半讀，結果疑遭詐騙，背負沉重債務，自責不願拖累家人，選擇在老家輕生。令人不捨的是，孝順的男大生回家後，還陪阿嬤徹夜聊天到凌晨4點，沒想到6個小時後，就被家人發現死在溶室。

全案被披露後，彰化縣政府社會處緊急介入，發現案家無任何福利身分，立即啟動關懷機制，除提供急難救助金，十方行善團善心資源，共同負擔喪葬費，警方也立即主動關懷並介入調查偵辦。

主動伸出援手的《十方功德行善團》創辦人陳永聰描述，劉姓男大生家境非常清苦。家中經濟支柱父親早逝，母親一人辛苦工作，要撫養三名就學中的子女，劉生是長子，底下還有兩名就讀大學及國中的妹妹。

為了減輕母親負擔，劉生努力考上台北的大學，並在半工半讀中艱辛求學。然而，詐騙集團的魔爪卻伸向這個奮力向上的青年。他不幸陷入詐騙圈套，辛苦存下的積蓄被騙一空，更因此背負銀行貸款。

▲彰化十方功德行善團長陳永聰送10萬元慰問金。（圖／陳永聰提供）

龐大的經濟與心理壓力讓他一度無法繼續學業，雖後來轉讀夜校，但債務陰影始終揮之不去，最終壓垮了他的求生意志。

據了解，孝順的劉男回家後，11月28日當天還和同住的祖母聊天，一直聊到隔天凌晨4點多，沒想到6個小時後，卻被家人發現倒臥於4樓浴室內，已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。上週才從台北返回彰化老家的劉男，早已被母親察覺情緒異常低落，經詢問才知兒子遭遇詐騙，但孝順又自責的他，對於實際損失與債務細節絕口不提，獨自吞下所有苦果，最終選擇以最令人痛心的方式結束痛苦。

彰化縣政府社會處在接獲通報後，立即派員進行訪視與評估。調查發現，劉家為祖孫三代同堂，經濟狀況本就困窘，且案家並未持有任何低收入戶、中低收入戶或其他相關福利身分，屬於社會安全網中需要主動發現的「脆弱家庭」。面對長子驟逝，初步估算約12萬元的喪葬費用，對這個家庭而言無疑是雪上加霜的巨額負擔。

為了不讓家屬在悲痛中還須為後事奔波求助，社會處立即採取行動。首先於12月3日代表縣長致送關懷，並提供「及時送愛關懷金」1萬元，緩解治喪期間的燃眉之急。同時，長期行善的《十方功德行善團》在了解劉家處境後，毅然決定承擔其餘的喪葬費用缺口，共捐助11萬元，讓劉生能尊嚴走完最後一程。

社會處也表示，已為家屬進行就業媒合轉介，並留下社工聯繫方式，將持續提供後續的心理支持與資源諮詢，協助這個家庭逐步穩住生活。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995