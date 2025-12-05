　
社會 社會焦點 保障人權

天道盟主「鐵霸」疑為藏鏡人！派打手助PAZZO董座毆運將　3人到案

▲▼檢警掃蕩天道盟，盟主「鐵霸」曾盈富300萬交保。（圖／記者陳以昇攝）

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富。（資料照／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、劉昌松、劉人豪／台北報導

女裝電商PAZZO母公司美而快(5321)董事長廖承豪，11月17日晚上當街痛毆計程車林姓運將，且又趁林男離開醫院時，找人圍毆一頓，被檢察官依妨害秩序等罪嫌交保100萬元。檢警查出，廖承豪案發前曾打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑是曾盈富找人幫廖承豪圍毆運將，今（5）日通知曾家兄弟和一名同伙共3人到案，釐清「鐵霸」兄弟是否涉教唆，或是打手自行協助廖承豪。

這起事件發生在上個月17日，廖承豪當晚搭乘計程車前往台北市復興南路，同車助理希望林男能再搭載前往下個地點，不過林男已經接到其他車單，因此予以拒絕，雙方因而發生爭執。衝突發生後，廖男氣得痛毆對方，嚇得林男趕緊躲避、前往附近派出所報案。怎料後續前往仁愛醫院驗傷，林男才剛走出醫院大門，又遭廖男等4、5人圍毆。

▲▼廖承豪撂人痛毆計程車運將。（圖／記者張君豪翻攝）

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將，到場的人疑為「鐵霸」幫忙找的。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警獲報後展開調查，台北地檢署檢察官12月1日傳喚廖男到案，複訊後依照傷害罪、妨害秩序等罪嫌，諭令100萬元交保候傳。

▲▼ 天道盟主「鐵霸」曾盈富的胞弟曾盈進。（圖／記者劉昌松攝）

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富的胞弟曾盈進(左)。（圖／記者劉昌松攝）

檢警查出，廖承豪案發前曾打電話給曾盈富，懷疑是曾盈富找人到場幫廖承豪圍毆運將，今日通知曾家兄弟和一名同伙，共3人到案，釐清「鐵霸」兄弟是否涉教唆，或是打手自行協助廖承豪。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了
董座毆打運將！　妻子公開道歉了
快訊／朴寶劍「衝往粉絲群收信」！　她當場哭出來
各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝
天道盟主「鐵霸」3人到案！涉毆打運將
快訊／鯛魚排藥檢烏龍　懲處出爐
快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝實驗室搜證1小時

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊「只是8歲小孩」　嘆因選戰變政治事件

天道盟主「鐵霸」疑為藏鏡人！派打手助PAZZO董座毆運將　3人到案

快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

生命最後「陪阿嬤徹夜長聊」！清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

被罵國恥第3名！屏東測速照相138處　警急喊：實際啟用僅36支

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷...驚險畫面曝

貧窮男大生超孝順！暖心陪嬤聊天到半夜　不堪遭詐騙6小時後輕生

快訊／嘉義1月大男嬰溢奶面黑　46歲父急送醫救不回

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

港務公司攜國內外大學　展開港務營運與生態多樣性共榮深度交流

外資續買368億元　聯電攜手Polar合作、居單日買超首位

習近平同馬克宏在成都非正式會晤　中法簽署發布5項聯合聲明

根本是「專櫃最美指甲油」！磨砂小方瓶搭配5種裸粉色仙爆

Netflix被爆砸千億收購華納影業！　好萊塢連署阻擋：院線會完蛋

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊「只是8歲小孩」　嘆因選戰變政治事件

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

直擊／Stray Kids降臨高雄帥哭！　成員受傷「坐輪椅現身」惹粉心疼　

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

即／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發3點聲明曝經過

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

上櫃公司美而快(5321)董事長廖承豪11月17日晚上當街痛毆計程車林姓運將，且又趁林男離開醫院時，找人圍毆一頓，最終因涉犯傷害、妨害秩序等罪嫌，被諭令100萬元交保。而隨著時間經過，林男遭毆的畫面也曝光。

計程車圍毆事件廖承豪美而快天道盟

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

全台第3家「島語」12/29開幕

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　醫揪出真相

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

