天道盟主「鐵霸」疑為藏鏡人！派打手助PAZZO董座毆運將　3人到案

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富。（資料照／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、劉昌松、劉人豪／台北報導

女裝電商PAZZO母公司美而快(5321)董事長廖承豪，11月17日晚上當街痛毆計程車林姓運將，且又趁林男離開醫院時，找人圍毆一頓，被檢察官依妨害秩序等罪嫌交保100萬元。檢警查出，廖承豪案發前曾打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑是曾盈富找人幫廖承豪圍毆運將，今（5）日通知曾家兄弟和一名同伙共3人到案，釐清「鐵霸」兄弟是否涉教唆，或是打手自行協助廖承豪。

這起事件發生在上個月17日，廖承豪當晚搭乘計程車前往台北市復興南路，同車助理希望林男能再搭載前往下個地點，不過林男已經接到其他車單，因此予以拒絕，雙方因而發生爭執。衝突發生後，廖男氣得痛毆對方，嚇得林男趕緊躲避、前往附近派出所報案。怎料後續前往仁愛醫院驗傷，林男才剛走出醫院大門，又遭廖男等4、5人圍毆。

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將，到場的人疑為「鐵霸」幫忙找的。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警獲報後展開調查，台北地檢署檢察官12月1日傳喚廖男到案，複訊後依照傷害罪、妨害秩序等罪嫌，諭令100萬元交保候傳。

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富的胞弟曾盈進(左)。（圖／記者劉昌松攝）

檢警查出，廖承豪案發前曾打電話給曾盈富，懷疑是曾盈富找人到場幫廖承豪圍毆運將，今日通知曾家兄弟和一名同伙，共3人到案，釐清「鐵霸」兄弟是否涉教唆，或是打手自行協助廖承豪。