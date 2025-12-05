屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能　提升喪屍煙彈查緝效能

▲屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能。（圖／屏東縣衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為提升屏東縣新興毒品之偵測與防制能力，檢驗中心近年持續強化毒品檢驗量能，其中4項依托咪酯類（俗稱「喪屍煙彈」）之毒品及藥物濫用尿液檢測，均已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證，檢驗品質符合國家標準。檢驗中心將以精準、快速的科學檢驗為基礎，提供具可信度之分析結果，協助警政單位即時掌握疑似新興毒品案件，藉以強化本縣反毒網絡。

衛生局表示，本縣檢驗中心為全國唯一同時具備毒品與藥物濫用尿液檢驗量能之地方政府機關，已通過TFDA毒品44項及藥物濫用尿液28項檢驗項目認證。近期喪屍煙彈濫用情形急遽攀升，對青少年及社區造成高度威脅，中心經 TFDA 認證後，即可執行相關樣品分析鑑定，協助相關單位迅速掌握案件資訊，提升查緝效能。

衛生局長張秀君表示，為因應新興毒品成分快速演變，已規劃於 115 年增購氣相層析串聯式質譜儀，新設備投入後，可望提升毒品之檢驗效能，縮短檢驗時程並提升鑑別靈敏度，使本縣毒品檢驗量能更臻完備。未來檢驗中心亦將持續強化專業設備與人力，以科學量能作為前端防制基礎，並配合各局處推動相關措施，建構更具韌性的毒品防制網絡，全面守護屏東鄉親的健康及安全。