一排香水神療癒！她開櫃瞥「TEETH香水瓶」　一秒森77：為何把OO放這啦

▲欸？怎麼有牙齒形狀的香水瓶？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多女孩都是保養、美妝控，梳妝台上擺滿各種「ㄍㄟ西（工具）」，不少人光是唇膏就有10支以上。一名女網友貼出香水櫃的照片，裡面有各種夯牌「JO MALONE、Chloé、LANVIN、BVLGARI」等等，療癒許多同性網友。不過仔細看看照片左下角，居然出現一個「TEETH牌香水」，超違和的畫面讓其他人都笑噴。

女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張香水櫃的照片，只見櫃子中擺著約15支的香水，從正品到試香瓶都有，而且許多品牌都很夯，包括「TRUSSARDI、LANVIN、JO MALONE、BURBERRY、Chloé、BVLGARI」等等，一整排排開的畫面超療癒。

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▲原來不是香水瓶，真的是假牙啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

不過仔細看看照片左邊，在TRUSSARDI、LANVIN的香水罐前方，竟然擺著一個上排牙齒的假牙，難道這是最新的香水瓶設計嗎？再看貼文內容，原PO大喊氣死了，「你妹的～為什麼都要把你的假牙放我的香水櫃啦？」原來這根本不是什麼香水，而是貨真價實的假牙，如果是自己的還說得過去，但因為是別人的假牙，難怪原PO要7pupu。

原PO也在留言處透露，這個是老公的假牙，笑說「這是我放香水的地方～假牙放這不搭」。看到照片後，其他人紛紛留言笑說，「讓你唇齒留香」、「因為假牙很臭，放在這才不會有異味」、「假牙也想香噴噴」、「養貓後我徹底捨棄我的香水控，有寶寶後更完全不碰」、「萬聖節的氛圍」、「這就很像吃甜要弄點鹽巴的道理」。

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