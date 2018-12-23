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頭顱火烤毀容！遭夫分屍7塊「獨臂冤魂」暗夜攔車　夜遊男呆滯進廢墟找手

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▲大坪頂扶輪亭分屍棄屍案。（圖／含哮扮不顛提供）

▲大坪頂扶輪亭分屍棄屍案。（圖／含哮扮不顛提供）

社會中心／綜合報導

「你可以幫忙找我的手嗎？」已被拆除的苗栗「扶輪亭」過去靈異傳聞不斷，原來23年前，曾發生震驚社會的駭人分屍案。當時因離婚談判破裂，賴志宏憤而殺害妻子李秋香，並將屍體大卸成7塊，甚至把頭放在火爐上，以臉朝下的方式毀容，事後賴作息一切正常，直到9歲幼子驚見住家水溝流出血水，才意外揭發此案。

賴志宏和妻子李秋香長期感情不睦，1995年9月5日，因為離婚談不攏，失去理智的賴志宏痛下殺手，並將屍體切成7大塊，那時他以澆淋滾水的方式去掉血水，就如同燙豬肉一般，喪心病狂的他更把妻子頭顱放在瓦斯爐上，將臉部朝下火烤毀容，最後沿著台13線丟棄屍袋

▲水槽,火爐,瓦斯爐,油垢,清潔。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

賴志宏下毒手後回歸正常生活，原以為能瞞天過海，怎料年僅9歲兒因目睹住家水溝流出腥臭血水，嚇得告訴舅舅，才讓這起恐怖分屍案曝光，而兇手於1996年死刑定讞，同年底槍決伏法。

由於只尋獲了6個屍塊，始終沒有其中一隻手臂的下落，死者母親不忍愛女沒有全屍，所以特別訂製木頭手臂放入棺中，而後當地陸續傳出靈異事件，讓人毛骨悚然。

2007年7月期間，20多歲的劉姓超商店員下班後，與友人共2女4男，一同騎車夜遊，在凌晨3點多時，他們回程路過苗栗市郊台13線大坪頂下坡路段時，劉男突然像中邪一樣，突然停下車，也不顧後座女伴，獨自走進路邊廢棄空屋。

▲夜貓看社會　大坪頂扶輪亭分屍棄屍案。（圖／翻攝Google街景）

▲據說半夜行經扶輪亭，會看到一名獨臂女子攔車，要人幫忙找手，相當詭異。（圖／翻攝自Google街景）

同行友人見狀立刻制止他，但劉男卻爆出一句，「有人手臂不見了，要我幫忙找」，讓現場瞬間靜默，後來他又自己跑到大坪頂「扶輪亭」，奇怪行徑讓朋友們又毛又擔心。其中一名女同事返家後詢問在警界服務的父親，才知當年這起分屍案，部分的屍袋就是被棄置在扶輪亭邊的駁坎。

另外，也有民眾深夜開車經過時，也碰過有位獨臂女子攔車求助，希望能幫她找手，而附近的南苗派出所、銅鑼分駐所，都曾多次於凌晨接獲一女子報案，亦是同樣的請求。

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