子宮外孕兩次婆婆暖心幫洗衣　媳婦落淚：想生健康寶寶讓她開心

網搜小組／綜合報導

黃姓女網友23日在臉書「爆怨公社」PO文分享自己的經歷，先前兩次因為子宮外孕失去自然懷孕的機會，幸好遇到很好的公婆，不僅幫忙洗衣服還專門跑到宮廟祈福，讓她相當自責，「我卻不能生個健康的寶寶讓他們開心。」網友們看完紛紛留言安慰她要加油，「珍惜一切，把身體養好才能實現願望。」

▲原PO子宮外孕兩次，很愧疚無法讓公婆開心抱孫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，自己很幸運擁有很棒的婆家，因為子宮外孕連續兩次失去自然懷孕的機會，公婆知道她難過，開刀前還特地到專門問事的宮廟求助，並在她回醫院時幫忙用符水洗臉，希望能透過民俗方法保佑手術順利，「當下我哭了，因為我不能生一個健康的寶寶讓他們開心。」

更讓原PO心疼的是，後來順利出院夫家人還幫忙把她的衣服都洗好，一直都很細心照顧、很關心，「我一度還想放棄這段得來不易的婚姻，過兩天就要蜜月旅行了，老公要我別再亂想，好好放鬆心情出國散心，回來才有體力做試管寶寶，把小孩生回來就好。」

▲原PO的婆婆還特地到宮廟幫忙問事。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

其他網友看完原PO的經歷也很揪心，紛紛留言鼓勵她加油，「有這樣的婆婆和老公要珍惜，先把自己的身體養好，才能實現願望」、「沒有把婆婆對妳的關心當成理所當然，真的很棒，養好身子有健康的母體，受精卵才能留得住，加油，一定會生下健康寶寶的」。

其實，子宮外孕不僅是人工受孕的風險，夫妻自然同房同樣有機會發生，隨著年齡增加機率也會提高，婦產科醫師蔡鋒博指出，輸卵管發炎、骨盆腔發炎、子宮感染，甚至連避孕後懷孕都是子宮外孕的危險因子。