另一半喝醉「貓砂盆解放」！地板還有小水池…網笑翻：把男友送養

▲「犯罪現場照」曝光。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

許多人在喝醉後都會做出一些不可思議的事，一名網友近日透露，男朋友酒醉「尿在貓砂盆」，醒後還否認「我怎麼可能做這種事」，讓她連兩次傻眼。PO文曝光後網友則笑說，「妳該處理的不是貓砂，是男友」、「送養或丟掉吧？呃...我說男友」。

原PO在臉書不公開社團《爆怨公社》7PUPU爆料，男友喝醉後竟然在貓砂盆解放，「尿了貓砂盆，貓沙外面還有小水池，崩潰」，不久後則附上在浴室清洗貓砂盆的照片，「想叫他泡這個溫泉」。

▲原po幫男友做善後處理。（圖／翻攝自爆怨公社）

男友醒後，原PO把這件事如實告知，「你半夜尿在貓砂盆。」對方聽完立馬否認，「昨天有尿在貓砂盆？我怎麼可能尿在貓砂盆！貓砂盆欸～不可能尿在裡面！」對此，原PO超傻眼，只能讓網友自行想像「什麼叫二度傻眼」。

網友看完這則貼文笑說，「跟他說以後這就是你的廁所了」、「化300銀紙，口念，速速懶叫爛掉，連念108遍～」、「這張照片應該洗出來1000張，惹你生氣的時候撒出去」、「早上開罐罐犒賞他終於會上廁所了」，也有人安慰原PO，尿在貓砂盆已經算好了，「我老公喝醉居然要開衣櫥尿尿，我差點失手滅了他...」。

▲▼原po傻眼男友尿在貓砂盆，結果有網友透露「另一半曾尿在衣櫥」。（圖／翻攝自爆怨公社）