睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」盯笑　女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

▲女睡到一半，被友人放整人頭套在旁邊，差點嚇死。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

一名女網友22日在「爆廢公社」發文表示，自己睡覺醒來看到「這一幕」差點摔下床，只見一個恐怖人頭躺在她身旁，直盯著她睡覺，讓她當場嚇醒直罵，網友滑到這篇也嚇到「這轉頭絕對會嚇死」。

「覺得嚇壞了。世界上怎麼會有這種雞X人……」，女網友睡覺到一半，醒來驚見枕邊人變成恐怖噁臉，嚇了一大跳，仔細一看，原來是她在淘寶買來電影《月光光心慌慌》主角麥克邁爾斯的頭套。

她氣PUPU地說，自己已經被整2次了，「我第一眼看到的時候房間沒開燈，只有微弱的日光，很恐怖」女網友還差點摔到床下，「這頭套是我在淘寶買來自己玩的，放在客廳通風消臭」、「我只是買來玩的，結果是我被玩，第二次了」，並回應網友「嚇都嚇死了怎麼踹。」沒想到被拿來惡整，氣罵友人真78。

女網友說買頭套是因為朋友叫她戴那個頭套開直播玩電玩《黎明死線》。網友看了也紛紛標記朋友來朝聖，「我會嚇到休克啦！假如我還活著，嚇我的那人會被我爆頭」、「真的很機X」、「那個78人還活著嗎？假如是我，他可能已經死了」、「如果是我，我相信我老公應該七天後才會回來了」；另外也有網友大讚這個面具，「睡醒後看了它，馬上完全醒了⋯⋯絕對不會賴床！好東西！」