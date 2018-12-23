基隆小巷「二字排開違停機車」　中間留超窄道...網諷：直線7秒必學之路

▲ 基隆小巷子充滿違停，網友戲稱是考照必去練習的地點 。（圖／翻攝Facebook／基隆人大小事）

記者張嘉晏／綜合報導

「直線7秒」一直是台灣機車駕照考試的終極魔王關，多數考生都在這關慘敗，其次才是輪胎壓線、行駛時腳著地等。不過有網友似乎在基隆發現「最佳練習地點」，小巷子裡兩排違停的機車中間，僅留下一條狹窄通道；圖中還可見一位阿北正艱辛地穿過小巷，被網友戲稱是「考照前必學之路」。

「想考機車駕照的朋友來孝三路65巷訓練就對了」，一名網友在臉書社團「基隆人大小事」中貼出這張照片，圖中可見，這條小巷子的兩側違停了兩排機車，僅剩下中間窄窄的小通道供人通過。畫面還剛好拍到一位男子正在穿越這條窄道，為了取得平衡，所以雙腳著地，感覺要花一番功夫才能駛出。

PO文一出網友表示，「前面阿叔腳落地不及格了」、「跟隔壁巷子一起練效果加倍」、「我有練過」、「考照前一定要來一趟」。還有專業在地人講述巷子的歷史故事表示，「早期這條巷子報關行林立，還加上一家撞球場…可熱鬧的，有『英雄巷』之稱！」

不過玩笑歸玩笑，警方也同時提醒民眾，沒有停在停車格裡、或是擋住出入口的車輛都算違停，應避免這種行為，才可顧及公共安全，避免受罰。

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