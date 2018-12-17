違停心虛反被攔檢　當場露餡查獲槍械毒品

▲一對男女在竹南市區違停，見警察趨前攔查心虛離開，當場查獲槍械及毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南女警吳心雅16日執行守望勤務時，於20時許在竹南鎮光復路，見自小客車違規停車，遂趨前攔查，車上駕駛心虛想要駛離，反而引起警方懷疑，當場查獲槍械及毒品。

▲▼支援警力到場，車上1男1女被攔查，當場被查獲安非他命及改造手槍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，竹南所警員吳心雅16日20時執行守望勤務，在竹南鎮光復路180號前，見一黑色自小客車違規停車欲買飲料，遂趨前攔查，不料該部自小客車未因警攔查而停車受檢，反而加速向前駛離，女警隨即呼叫警力支援，自小客車駕駛見支援警力到場才停車受檢。

隨即自副駕駛座下來一名曾姓女子（41歲，有多項毒品前科），快速往光復路方向欲離開現場，走不到幾公尺的距離，即被支援警力攔下。而警方盤查自小客黃姓駕駛（42歲），於自小客車駕駛座旁冷氣出風口上方平台發票內查獲第二級毒品甲基安非他命1小顆(毛重0.33公克)。黃嫌見曾女被請回現場即主動告知警方，他在曾女手提包內放了1把改造手槍含彈夾1個、子彈4發。

▲警方在曾女的包包內查獲一把改造手槍、彈匣、及子彈4發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃嫌以槍砲彈藥刀械管制條例案與毒品危害防制條例案移送，曾嫌則以槍砲彈藥刀械管制條例案移送，另曾女坦承施用毒品部份，待尿液檢驗結果依法辦理。