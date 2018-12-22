克寧奶粉「古早味喝法」曝光！　年輕人嚇呆：從沒聽過

▲你有聽過「煮好冰了再喝」的喝法？（圖／翻攝自雀巢官方旗艦店）

生活中心／綜合報導

有網友近日在臉書不公開社團《爆怨公社》指出，第一聽見把克寧奶粉煮一鍋放冰箱的喝法，還被嗆「以前人都這樣喝」、「沒常識」，讓她傻眼直呼「哪來的根據？」沒想到貼文曝光後引發網友熱議，「有啊！以前都這樣喝加紅茶」、「因為廣告都這樣拍」。

聽見克寧奶粉煮好放冰箱的「冰的喝法」，原PO表示「WTF，這樣的方法到底哪來的根據？」許多人附和「沒聽過，覺得沒必要這樣吧」、「老人家才會吧！泡好的奶粉不能放太久會變質吧」、「感覺怪怪的，但也不是說不能喝」、「第一次聽到，但我不年輕了啊...還有這樣的喔」、「不是要喝才泡嗎？」

▲有網友也會直接吃粉。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過更多人透露「以前都這樣喝」，「還會泡咖啡」、「以前的水果牛奶會，因為廣告都這樣拍」、「加二顆方塊糖更香」、「果汁奶粉的廣告不是就泡好來冰？印象深刻～」、「小時候都這樣，長輩不讓小孩喝飲料，到夏天都這樣做」。

另外，有網友先前也公開自己「超特別吃法」，小時候都直接吃奶粉不加水，香濃滋味令人難忘，也意外引起共鳴，包括可可粉、阿華田粉、紅茶粉和方糖粉等，都是直接入口的「粉類食品」。

▲網友抱怨第一次聽還被罵沒常識。（圖／翻攝自爆怨公社）