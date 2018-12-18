影／孝子肇責比較大好嗎！法拉利車主覺得超委屈　警：超跑有點衰

記者陳雕文／新北報導

新北市一名20歲林姓男子於本月16日凌晨5點多，前往石碇區送貨的路上，因精神不濟，連續撞上停在路邊「車聚」的4部法拉利，維修費用上看千萬。有多位民眾捐款相助，網路上也開始出現批判超跑「違停被撞很活該」等言論，一位車損最嚴重的車主在臉書發文表達無奈；資深警員私下也透露，「老實說超跑有點衰」

▲孝子為媽媽送貨卻因恍神不慎撞上路邊超跑。（圖／記者陳雕文翻攝）

資深警員解釋，其中有一輛超跑當時的確是停在公車停靠站的格子前，違規停車無誤，但不能因為違規，出事情就要車主自己負擔百分之百的賠償責任，因為孝子自己開車恍神，前方路況，他是應注意而未注意，開車去撞完全靜止的車，他的責任勢必比較大。除非超跑是停在馬路正中間，已經直接影響到交通，那就另當別論。

資深警員解釋，現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐，全台灣就他最孝順，開超跑的都是惡魔一樣，其實開超跑的責任比較輕，他並沒有直接影響交通，但衰的是他超跑太貴，孝子賠不起。

▲孝子為了扛家計，幫母親送貨卻撞壞4輛超跑。（圖／記者陳以昇攝）

資深警員接著說，結果受害者就變成了罪人，一段不要恍神就可以輕鬆通過的路，如今搞得像是邪惡超跑害孝子家破人亡一樣，「這不是荒唐，那甚麼才是荒唐？」什麼都要訴諸感性就不用法律了，明明讓警方來鑑定釐清，就可以得知誰的責任比較大，其餘賠償細節再談嘛！這個時候吵誰對誰錯意義不大。

▲法拉利超跑遭撞，資深警員覺得車主有點衰。（圖／記者林煒傑翻攝）

受損最嚴重的白色法拉利F12，不僅車身部分因撞擊而凹陷，就連尾翼也有部分毀損，而它的新車價格至少1700萬元起跳，維修費用恐高達幾百萬元。然而網友一面倒向支持孝子，還認為是超跑違停才導致事故，F12的車主彭玉文稍早在臉書表示，「很多時候，別人的過錯卻要我們承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣，善哉善哉，這個世界就是這樣。」

汽車達人雷尼表示，現在車輛已推出「汽車超額責任險」，依方案不同，保費約1000到3000元，若有投保，事故發生時就能透過數千元保費，獲得上千萬元的賠償責任保障，才不會發生「撞到超跑」就導致面臨天價賠償，走投無路的窘境。

▼汽車達人雷尼。（圖／記者陳雕文攝）