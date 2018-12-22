傳LINE「晚餐留1口飯」！老實爸遵命　兒開電鍋1小坨…崩潰：也太守信用

▲爸爸是說到做到真男人，1口就是1口。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

爸爸是守信的真男人！南投一名兒子深夜11點上班時收到爸爸LINE通知「家裡有腿庫」，他趕緊提醒老爸說「留一口飯給我吃」，下班後他欣喜飆速回家，一打開電鍋瞬間傻眼，因為真的只有「一口」飯，老爸說到做到，讓他超崩潰說「也太守信用」。

從網友PO在「爆怨公社」照片可見，廚房電鍋裡有香噴噴的竹筍滷腿庫，還有一鍋很下飯的滷醬汁，光是看就餓了；而一旁的他默默握著塑膠袋，裡面裝著晚餐的配角「白飯」，小小一坨，一口就能吃盡。

▲兒子美好的想像裡是這種白飯，但他終究太年輕了，敵不過老爸。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

兒子在貼文上寫道，爸爸在晚上11點時突然LINE他「家裡有腿庫，下班回來可以吃」，他見狀後趕緊詢問「有白飯嗎？」得到肯定答案後，開心傳語音提醒給老爸說，「不要全吃完，至少要留一口給我嘿」，語氣極為喜悅，說完立刻埋頭工作。

兒子忍著餓肚子努力工作，凌晨下班後趕緊衝回家，一進門直飆廚房，但一打開電鍋與瞬間傻了，塑膠袋中真的只有「一口」飯，份量精準拿捏。兒子崩潰說，「我以前還在想，哪有人會去超商買白飯...結果我現在真的出去全家買白飯...。」

▲老爸太誠實，網友整個笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友看了紛紛留言笑說，「好傷心的一口w」、「說好一口，絕不多給！」、「親生父親無誤」、「是你自己說一口的，還有多留了一點，老爸表示無辜XDDD」、「真的一口，爸爸真是憨直的人」、「一粒粒吃，可以分好幾口」、「一口白飯配半條腿庫XD爸爸的真愛」、「本想留一碗飯的，可是你自己說要留一口的，害你爸爸吃的太飽了」、「認命吧，你是兒子，女兒就不同了」、

還有人認為老爸既貼心又有誠信，「真是有誠信的父親，你要感到驕傲...(拍肩」、「睡前不宜吃太飽，爸爸真貼心」、「你爸真好，你說一口就一口，怕你吃撐了」、「可是腿庫留很多給你，更感動吧」、「這就是爸爸，重情義守承諾，說一口就一口，情和義～值千金～～」。

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