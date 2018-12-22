影／淘寶買花生送熱狗腸！他嚇到腿軟　賣家：那您直接吃掉吧

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一名網友近日在《爆怨公社》表示，只是在淘寶買花生，沒想到賣家竟送「驚喜」熱狗腸一條，讓他嚇到腿軟「還好我有拆來看」。他也說「中國很多人都不知道非洲豬瘟重要性」，大家網購時記得提醒不要亂送吃的東西，最後包裹是寄到福州，不是直寄台灣，熱狗腸也已經送人吃了。

從曝光的截圖來看，原PO在收到花生與熱狗腸後，第一時間就與賣家反應「裡面竟然有熱狗腸」，被告知是贈品後又說「這帶到台灣一條要罰20萬台幣」，賣家則說「那您直接吃掉吧，為什麼（罰那麼多）呢？」

▲原PO受家人委託買花生。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO和賣家對話（從左至右）。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO透露是因為非洲豬瘟，得到「我不知道呢，不好意思，那我跟倉庫說一下，不要送這個了」的答案後，只能提醒賣家，「你自己注意一下，好心做壞事，最近很多大陸去台灣的被罰，還好我沒直寄台灣。」

貼文曝光，引發網友熱議，「大陸封鎖消息，也不能怪賣家，買時跟賣家說一下吧...」、「淘寶很愛送東西」、「遇過幾次買食物類的，都會送些有的沒的小零食」，也有人提醒不要亂丟且通報檢疫局，原PO回應包裹是寄到福州、沒有直寄台灣，「熱狗腸已經送人吃了」。

▲熱狗腸最後送人吃了。（圖／翻攝自爆怨公社）