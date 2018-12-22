結婚為什麼要挑好日子？　他中肯分析...過來人讚爆：標準答案

▲ 結婚為什麼要挑好日子 ？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「這樣回沒錯吧？」結婚是人生大事，從婚宴瑣事到良辰吉時，處處都不可馬虎。有網友表示自己好兄弟要結婚了，卻對於「選好日子」這件事超苦惱，不懂為何一定要遵守這項傳統。於是原po下秒一派輕鬆地回了句超中肯原因，被網友大讚根本是「萬中選一的標準答案」！

一位林姓網友在臉書「爆怨公社」表示，日前接到好朋友要結婚的消息，但是確切日子卻還沒有決定。朋友向他訴苦表示，「日子真的很難挑啊！為什麼結婚一定要挑好日子啊？」不知道是不是有經驗的原po立刻就回了一句「因為結了婚就沒有好日子過了知道了嗎！」當頭棒喝的忠告也讓朋友超無言，貼出一張「倒地貼圖」表達此刻心情。

▲ 「因為結了婚就沒有好日子過了」。（圖／翻攝自爆怨公社）

事實上這句話在幾年前就開始流傳，當時的網友就表示，「喜宴為何要有龍蝦？就是要你結婚之後又聾又瞎」、「要踏入墳墓前當然要看好日子」、「結婚那天是人生最後一個好日子阿，當然要挑仔細」、「超讚的回覆快狠準」、「萬中選一的標準答案~」。

許多「過來人」也紛紛點頭表示，「你戳到我的痛處了」、「你說的一點都沒錯！不能同意你更多了！」另外也有人幽默說道，「所以要挑個『大凶日』結婚，因為最悲慘的一天已經過了，以後就日日是好日，時時是好時囉！」

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