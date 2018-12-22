票選「最爛聖誕交換禮物」Top10！網友po超悲傷雷物：都比我好



▲聖誕節交換禮物，你最不想收到什麼？（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

歲末年終，尤其遇到聖誕節，許多網友不免和同事、朋友或是老同學相約玩「交換禮物」的遊戲，但每每受限於對象、金額能購買的品項實在不多，收到禮物也總是那幾樣，這時就考驗網友們的創意了。臉書插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》日前應景進行聖誕趴踢交換禮物大調查，透過IG調查網友們「最不想抽到的東西」殊不知吸引許多網友紛紛PO出自己比悲傷更悲傷的禮物，傻眼「每一個都比我好」。



▲《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》透過調查統整出網友最不想收到的12種雷禮物。（圖／《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》提供）

知名臉書插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》讓網友票選最不想收到的12種交換禮物，收到哪種會讓你崩潰？

第12名：相框（獲得32票）

網友說：「以前我也是覺得相框和杯子很垃圾沒有誠意，可是現在宅在家裡多了，杯子還蠻需要的，相框還可以讓我特別去洗照片來天天看還蠻不錯，不過款式和設計還是要好好選一下」。



第11名：保險套（獲得38票）

網友認為「送保險套不好嗎？素每！！！」、「很實用啊～」、「有些保險套很貴欸！」、「單身狗不需要」。



第10名：金莎（獲得44票）

網友表示，「金莎和保險套都很好」、「換到金莎不是很爽，超無聊又沒誠意」、「吃了會胖死」、「一看就知道是沒時間買衝便利商店敷衍了事」。



第9名：環保餐具（獲得50票）

網友幫哭哭，「環保餐具錯惹嗎QQ」、「認識的人好多都沒有，今年真的特別跑去買了環保餐具」、「有些人根本不是沒有，是懶的買懶的帶出去用／不注重環保，送了他也不會用」。

第8名：餅乾糖果（獲得52票）

收到這系列食物的網友認為、「全部裡面我覺得糖果餅乾最實用（認真」、「送糖果餅乾很好啊～」、「至少不是雷」、「不是每個人都愛吃垃圾食物」。

第7名：年曆／行事曆（獲得65票）

有網友分享慘痛經驗，「年曆就算了還是『今年的』」。



▲網友對於交換到圍巾沒有太多想法。（圖／pixabay）

第6名：圍巾（獲得77票）

網友們對於圍巾尚無太多評語，但有人認為「圍巾花色很重要，送錯超無聊！」。

第5名：面膜（獲得85票）

網友說，「面膜笑死，本身就臉還硬要給人家一個臉」、「根本不需要動腦的交換禮物」、「如果是SK牌面膜及特大角落小夥伴娃娃，日本星巴克期間限定的杯子...我想要...」、「送我面膜跟護手霜拜託」。

第4名：娃娃／布偶（獲得101票）

原以為討喜的娃娃人人愛，但殊不知有網友認為，「送娃娃布偶的有時候品味很嚇人」、「不知名的怪娃娃收到毛毛的」、「除了娃娃布偶我覺得都不錯......」。

第3名：聖誕圖樣產品（獲得154票）

網友照片指出，「我老公抽到的，聖誕老公公音樂盒，我覺得不錯啊！」



▲護手霜是許多網友愛送，自己卻又不想收到的禮物第2名。（示意圖／ETtoday新聞雲示意圖）

第2名：護手霜（獲得182票）

堪稱經典交換禮物的護手霜，網友給予高票肯定但卻不想收到，「護手霜真的很恐怖，收到的數量都可以開店了」，但也有人認為「護手霜其實是安全牌欸，方便得主轉送，又沒有膚質不合的困擾。」、「面膜跟護手霜很OK啊！只要是消耗品都還OK吧？」、「我覺得2.護手霜還算好商量」。

第1名：杯子（獲得521票）

網友認為，「杯子實用度超高的」、「我大概有20幾個杯子，一輩子都用不完了吧！」、「每年都一定會拿到杯子跟護手霜.....」、「杯子好可憐哦」、「杯子很棒啊～怎麼會第一名」。

該份調查共有5000多名網友按讚，上千名網友留言分享，甚至有網友分享自己交換到的比悲傷更悲傷的爛禮物，其中有金爐、飯菜防塵罩、嬰兒娃娃、老人用四腳拐、一整盒的蚊香、上頭寫著「請勿停車」的路障、三角錐，甚至還出現夜壺、潮牌工地安全帽。還有網友分享某年交換禮物抽到「麵包」但悲慘的是竟被咬過一口，讓網友崩潰這些都是被詛咒的禮物吧。