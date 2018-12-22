耶誕禮物「CO2左輪手槍」！整組全金屬　玩家羨慕：求售出

▲這個耶誕禮物掀起網友熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

耶誕節將至，一名網友在臉書透露，第一次收到正式的禮物，卻也讓她超傻眼，「到底誰會送女生這個喇？」從曝光照片來看，收到的禮物是一組CO2左輪BB槍，有網友推算價格，整個禮物應該在6000元上下，還有不少人詢問原PO有沒有售出的意願，非常願意接手。

這名網友在《爆怨公社》表示，「第一次收到正式的聖誕禮物，被迫提早拆禮物，打開之後我傻眼了，而且還是全金屬的，超重」。雖然不解怎麼會有人想送女生這個禮物，但她也強調，「這是玩具玩具玩具！BB彈。」

▲網友超想接手。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，引來大批網友留言，「這肯定是對方想買，對方的套路好深啊」、「有話好好說...」、「說謝謝你很喜歡，然後轉賣給上面想要的人，拿賺到的錢去百貨公司，懂這個操作嗎」、「喜歡玩生存遊戲的女生也很漂亮」、「不要可以給我啊」、「你願意的話，我接受歐，這把是CO2的左輪」。

也有玩家提醒，「殺傷力很強，小心使用，內有說明書，請閱讀熟悉再使用」、「以全新來說，這組買下來6000上下，槍4000，金屬彈殼整組1200，鋼瓶約700，退回去跟他說，麻煩換四吋，八吋太重」。

▲不過原PO很傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）