孝子撞4法拉利肇責大！名醫車主再發文嘆　「差2公尺就是4條人命」

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子16日凌晨5點多開車送貨時，因「精神不濟」撞上了路邊4部法拉利，將被求償上千萬維修費。目前已經有至少45人捐款相助，網路上甚至出現批判「超跑違停被撞很活該」等言論。對此，一名車主就在臉書感嘆「受害者被霸凌」；連員警也忍不住說「老實說超跑有點衰」

受損最嚴重的白色法拉利F12，不僅車身部分因撞擊而凹陷，就連尾翼也有部分毀損，而它的新車價格至少1700萬元起跳，維修費用恐高達幾百萬元。另外，20歲孝子的故事曝光後，民眾紛紛同情他的處境，並捐款給他，但也有民眾因此開始譴責超跑駕駛違停。

▲20歲孝子分擔家計幫忙送貨賺錢，恍神撞上4輛法拉利超跑賠千萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

對此，其中一名受損最嚴重的超跑彭姓車主就在臉書發文嘆說，「很多時候，別人的過錯卻要我們承擔苦果，就像被強姦的受害者還要遭受二次霸凌一樣，善哉善哉，這個世界就是這樣。」沒多久又再次發文表示，「其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。」

▲受害車主感嘆：「受害者還要遭受二次霸凌。」（圖／翻攝自臉書）

彭姓車主留言無奈說，「週日早上，我們四位朋友聚會，車子停放路邊，突然一聲轟然巨響，一輛廂型車撞了第一輛車後，並沒有停車的意思，接著又撞了第二輛，並且把車向前頂了好幾公尺，然後廂型車繼續前進，又撞了第三輛和第四輛車。」

當時廂型車上疑似超載堆滿了貨物，警方前來拍照測量紀錄後，就交由保險公司處理。「從頭到尾，我們沒有責難肇事者，也沒有跟他談錢」。他問對方為什麼要這樣危險駕駛，對方只說「太累晃神了。」回答讓他嘆說，「其實，差兩公尺，危險駕駛者撞的就不是四輛車，而是四條人命。」

▲超跑車主18日2度在臉書發文。（圖／翻攝自超跑車主臉書）

一名資深警員表示，其中有一輛超跑當時的確是停在公車停靠站的格子前，違規停車無誤，但不能因為違規，出事情就要車主自己負擔百分之百的賠償責任，因為孝子自己開車恍神，前方路況，他是應注意而未注意，開車去撞完全靜止的車，他的責任勢必比較大。

警員坦承說「老實說超跑有點衰」，現在的民意跟輿論全部站在孝子這邊，好像就他最可憐，全台灣就他最孝順，開超跑的都是惡魔一樣，其實開超跑的責任比較輕，他並沒有直接影響交通，但衰的是他超跑太貴，孝子賠不起。結果受害者就變成了罪人，搞得像是邪惡超跑害孝子家破人亡一樣。