國泰「飛機餐只有豬排飯」引恐慌　長榮、華航公布防豬瘟做法

▲華航、長榮公布「飛機餐防豬瘟」做法。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，國人對於飲食方面也越來越小心翼翼。在昨天（20）立委蕭美琴爆料，有網友說搭乘國泰航空從香港到台灣「飛機餐只有豬排飯可選」後，引起民眾一片恐慌，除了該航空公司澄清絕無使用來自疫區的豬肉外，長榮跟華航也跳出來公布自身做法，原來這兩家都已停止供應豬肉餐。

據蕭美琴委員提供LINE截圖顯示，該網友於18日PO文指出，搭乘國泰航空飛從香港入境台灣的機上餐只有豬排飯一種選擇，且發餐也沒告知（主菜）是甚麼，如果吃到疫區的豬肉該怎辦，同時質疑航空公司一口都沒動的豬排飯廚餘會被如何處理，認為該航空公司漏洞也太大。

▲國泰航空公司遭爆香港飛台灣飛機餐只有豬排飯可選。（圖／立委蕭美琴提供）

對此，國泰航空公司回應，往來香港及台灣航線供應的飛機餐點，所採用的豬肉及豬肉製品均並非源自受是次非洲豬流感疫情影響的地區，目前已向航膳公司和全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳，並嚴格遵守食物安全指引。

至於外界好奇其他幾間航空公司的做法，據《自由時報》報導指出，中華航空從11月下旬中國飛台灣航班來回程就都不再提供豬肉餐點；長榮航空表示，往返中國與港澳航班，將陸續停供豬肉餐點，預計23日以後全面停止。

對此，交通部常務次長祁文中回應，全面禁用豬肉有困難的，但現階段的確希望來往返疫區航班都不要提供豬肉在機上使用，對於外界關心飛機餐可否排除豬肉餐點，祁說回去會請民航局去蒐集國外做法，討論出禁用辦法。

民航局則回應，將蒐集各國相關作法做為參考，現階段配合防疫主管機關相關防疫措施，未來如果防疫主管機關有提出相關政策，民航局會請業者配合辦理。