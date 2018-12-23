大學姊悄轉戰台中！柯P「她沒跟我講」…盧秀燕「曝光隱瞞原因」

▲盧秀燕最終人事發佈，觀光局長由柯辦發言人林筱淇出任。（圖／記者陳玉攝）

政治中心／綜合報導

準台中市長盧秀燕23日公布第5波人事，觀光局長由台北市長柯文哲競選辦公室發言人、「大學姊」林筱淇出任，成了這波人事的最大亮點；柯文哲得知後坦言，「她（林筱淇）去台中事先沒有跟我講！」對此，盧秀燕也緩頰，表示人事在發布前有要求林筱淇保密，因此她才未事先告知柯P。

「用人不分黨派！」盧秀燕表示，先前就曾注意到林筱淇的口條清晰、態度穩健，對她留下很好的印象，因此主動與她聯繫，原本屬意要讓林擔任台中市府發言人，但在知道她的專長是行銷管理後，認為是個拚經濟、拚觀光的好人才，因此改讓她出任觀光局長。

面對記者提問，是否有事先告知柯市長；林筱淇表示，先前曾於臉書發文找工作，這一事有告知柯P，「他知道我在找工作，但不知道後續找到怎樣的工作，相信今天記者會後就會知道我的新工作了！」

現年40歲的林筱淇已婚，先生是台中市的開業醫師。林筱淇說，台中市是她的第二故鄉，原本新工作就鎖定在台北、台中兩地，當時盧秀燕主動與她聯繫感到相當訝異，「我跟盧市長沒有見過面、也不認識，但2人聊過後感受到她的溫暖、親切，稍加評估後決定接受挑戰！」

對於這一人事案，柯文哲23日晚間受訪時表示，先前有詢問林筱淇要不要去選立委，但她意願似乎不高，「後來她說要去找工作，就這樣，她去台中事先沒有跟我講。盧秀燕也幫忙緩頰，表示人事發布前都有先要求當事人保密，避免受到不必要的干擾，維持一個純淨的空間、確保發布人事順利成功，「這也是林筱淇沒有跟柯報告新工作的原因。」

▼林筱淇表示，僅有告知柯P她正在找工作，「相信今天記者會後就會知道我的新工作了！」（圖／記者陳玉攝）