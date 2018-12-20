　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／1堂課暴收2萬6！「線上課程」藏陷阱　違規名單驚見知名業者

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲線上教學,電腦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲消基會今提醒，線上課程暗藏許多消費陷阱。（圖／取自免費圖庫pixabay）

【16:48更新】

TutorABC業者回應，公司對客戶非常在意，客戶的權益是在所有之上，不管是成人還是小孩，都適用7天鑑賞期，小孩甚至有30天網路鑑賞期，只要在期限內不滿意都可以全額退款，請消費者放心。

記者曹悅華／台北報導

網路科技的快速發展，帶動了線上語文教學的興起，方便之餘也衍伸許多消費糾紛，消基會透露最近接到約30個申訴案件，其中最誇張的就是花了52000要上100堂課，在上過一次覺得不適合後竟然只能退一半費用，等於一堂課要價26000，提醒民眾線上課程陷阱多，在7個違規名單中甚至連知名業者TutorABC也在內，購買前務必要睜大眼睛。

消基會祕書長吳榮達說明，消基會於11月隨機挑選有使用網際網路做為其行銷方式之網際網路教學服務業者共7家，就履約保證等是否與《網際網路教學服務定型化契約範本》相符，全數不合格，包含「EF English Live」、 「Engoo」、「Studybank」、「TutorABC」、「HiTutor」、 「TalxFun」、 「English Bell Online」（業者名稱係依其官網上顯示的名稱）等7家業者。

▲消基會談線上課程消費陷阱。（圖／記者曹悅華攝）

▲在消基會公布的違規業者名單中，驚見TutorABC。（圖／記者曹悅華攝）

吳榮達提到，就退費規定與範本是否相符，7家業者皆違規，以TutorABC來看，未於網站上清楚標明是否享有7天猶豫期及課程費用，當同仁致電詢問後，專員表示網站課程皆享有7天鑑賞期，但對於超過7天的課程專員語帶保留，僅表示其課程費用皆按消費者語言程度推薦不同的課程，故網站上並未顯示課程費用，不過據TutorABC表示，在還沒有購買前民眾就可以看合約公版，提前知道自己權利義務，其中也包含7天鑑賞期，若覺得無異議，便可以進行購買

對此，消基會義務律師許家華表示，若合約上寫不得退費，實務上消費者要爭取的話是可以的，不過要透過訴訟管道，去打條款無效訴訟，才有辦法照委任跟承攬關係做終止退費。另外幾乎所有業者會規定消費者不得轉讓會籍，他認為這限制了消費者的債權轉讓，根本是業者預先擬好的合約，對民眾來說是非常不合理的。

許家華補充，目前網際網路教學，沒有一個實際上的《應記載不得紀載事項》，所以現行僅能參考定型化契約範本，雖然沒有強制力，但可以看出未來修法方向，呼籲業者以此為依據制定到自己契約裡面，待法規正式上路後衝擊才不會那麼大。再來，許家華認為業者可以參考短期補習班《應記載不得紀載事項》去配合做退費，他提到基本上線上網路課程資產的配置沒有像短期補補習班那麼重，也沒有長期雇用員工問題，理當彈性要更好，不應限制退費甚至不予退費。

▲▼ 蝦皮購物網（圖／翻攝蝦皮）

▲消基會董事長雷立芬提醒，如果真的要購買課程務必直接跟業者下訂，不要透過蝦皮等二手拍賣網站。（圖／翻攝蝦皮）

消基會董事長雷立芬則呼籲消費者如果真的要買課程一定要直接跟業者購買，這是因為市面上業者對於會籍、點數等轉讓，皆表示不同意，所以當看到蝦皮等二手拍賣網站出現優惠的價格，反而要提高警覺，以免掉入二手會員轉讓狀況，也就是當自己購買以後很有可能遭業者強制關閉帳號，等於白付學費，無法去享受上課服務。

最後消基會提醒消費者，網際網路的教學不會限制在單一場所學習，方便之餘也會衍伸很多消費問題，像是退費機制是否明確、是否能參考短期補習班規則和適用七天猶豫期等，或是當對師資來源不滿意的時候要怎麼爭取權益，以及刷卡過程中產生的消費糾紛，甚至會有惡性倒閉的情形，這些都是要注意的情況，建議民眾訂購前多比較各家業者推出的課程內容，並詳細瞭解其內容是否符合自己的需求再洽訂。

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：線上課程,TutorABC,消費糾紛,消基會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

更新／立委爆知名航空「飛機餐只有豬排飯」　交部：會討論禁用疫區豬

影／提案通過！暖冬補助納「桃園、新竹、台北」　觀光局：朝這努力

大陸包裹恐藏「豬瘟地雷」！中華郵政昨查出25件肉品已退回銷毀

通勤族注意！台鐵今起改點　60班列車時刻調整、5班停駛

影／暖冬補助獨漏3市惹眾怒　立委曝：交通部答應納桃園市

獨／暖冬補助擴大狂被罵！花蓮業者怒揭「代墊真相」：觀光局欠4百萬沒給

暖冬遊補助確定加碼到明年！自由行19縣市適用　最高補貼1500元

哪個車站最廢？旅客人數殘酷曝　網點名：南港離松山那麼近蓋屁

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

落地過早！華航貨機撞壞3盞桃機跑道燈　飛安會介入調查

不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃海膽像吃布丁

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

國中被踹頭...20年後他當街攔老師 怒賞「連環巴掌」：記得我嗎？

生活熱門新聞

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

「交換禮物」讓小孩臭臉　老師遭..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

請員工吃羊肉爐！他曝心機省錢秘..

撞爛法拉利賠千萬？超跑老闆曝維..

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

兒自己帶健保卡！師急call...

超商買泡麵！肥宅疑惑米粉沒選擇

不繳6千畢展費　學生媽鬧到教育..

冏星人「我來自中國台灣」　本人..

更多熱門

相關新聞

知名瑜珈宣布停業　消基會曝自救法

知名瑜珈健身中心瑜珈Pure Yoga今宣布將於明年1月25日退出台灣市場，不少網友在該篇聲明下留言「我才剛簽新約⋯傻眼」、「不知道會不會有人接手」、「怎麼回事啊這麼突然」，對此，消基會表示如果當初是刷卡付費的會員，建議「手刀衝銀行」，以求自保。

網路遊戲載明警語元旦新法上路

防護軟墊竟驗出「塑化劑超標120倍」

標檢局抽驗吹風機3成電磁波超標

吹風機成雜訊發射器？3成電磁波超標恐干擾家電

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

《比悲傷》票房「倒升35%」！達人驚呆

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面