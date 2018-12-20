影／1堂課暴收2萬6！「線上課程」藏陷阱　違規名單驚見知名業者

▲消基會今提醒，線上課程暗藏許多消費陷阱。（圖／取自免費圖庫pixabay）

【16:48更新】



TutorABC業者回應，公司對客戶非常在意，客戶的權益是在所有之上，不管是成人還是小孩，都適用7天鑑賞期，小孩甚至有30天網路鑑賞期，只要在期限內不滿意都可以全額退款，請消費者放心。

記者曹悅華／台北報導

網路科技的快速發展，帶動了線上語文教學的興起，方便之餘也衍伸許多消費糾紛，消基會透露最近接到約30個申訴案件，其中最誇張的就是花了52000要上100堂課，在上過一次覺得不適合後竟然只能退一半費用，等於一堂課要價26000，提醒民眾線上課程陷阱多，在7個違規名單中甚至連知名業者TutorABC也在內，購買前務必要睜大眼睛。

消基會祕書長吳榮達說明，消基會於11月隨機挑選有使用網際網路做為其行銷方式之網際網路教學服務業者共7家，就履約保證等是否與《網際網路教學服務定型化契約範本》相符，全數不合格，包含「EF English Live」、 「Engoo」、「Studybank」、「TutorABC」、「HiTutor」、 「TalxFun」、 「English Bell Online」（業者名稱係依其官網上顯示的名稱）等7家業者。

▲在消基會公布的違規業者名單中，驚見TutorABC。（圖／記者曹悅華攝）

吳榮達提到，就退費規定與範本是否相符，7家業者皆違規，以TutorABC來看，未於網站上清楚標明是否享有7天猶豫期及課程費用，當同仁致電詢問後，專員表示網站課程皆享有7天鑑賞期，但對於超過7天的課程專員語帶保留，僅表示其課程費用皆按消費者語言程度推薦不同的課程，故網站上並未顯示課程費用，不過據TutorABC表示，在還沒有購買前民眾就可以看合約公版，提前知道自己權利義務，其中也包含7天鑑賞期，若覺得無異議，便可以進行購買。

對此，消基會義務律師許家華表示，若合約上寫不得退費，實務上消費者要爭取的話是可以的，不過要透過訴訟管道，去打條款無效訴訟，才有辦法照委任跟承攬關係做終止退費。另外幾乎所有業者會規定消費者不得轉讓會籍，他認為這限制了消費者的債權轉讓，根本是業者預先擬好的合約，對民眾來說是非常不合理的。

許家華補充，目前網際網路教學，沒有一個實際上的《應記載不得紀載事項》，所以現行僅能參考定型化契約範本，雖然沒有強制力，但可以看出未來修法方向，呼籲業者以此為依據制定到自己契約裡面，待法規正式上路後衝擊才不會那麼大。再來，許家華認為業者可以參考短期補習班《應記載不得紀載事項》去配合做退費，他提到基本上線上網路課程資產的配置沒有像短期補補習班那麼重，也沒有長期雇用員工問題，理當彈性要更好，不應限制退費甚至不予退費。

▲消基會董事長雷立芬提醒，如果真的要購買課程務必直接跟業者下訂，不要透過蝦皮等二手拍賣網站。（圖／翻攝蝦皮）

消基會董事長雷立芬則呼籲消費者如果真的要買課程一定要直接跟業者購買，這是因為市面上業者對於會籍、點數等轉讓，皆表示不同意，所以當看到蝦皮等二手拍賣網站出現優惠的價格，反而要提高警覺，以免掉入二手會員轉讓狀況，也就是當自己購買以後很有可能遭業者強制關閉帳號，等於白付學費，無法去享受上課服務。

最後消基會提醒消費者，網際網路的教學不會限制在單一場所學習，方便之餘也會衍伸很多消費問題，像是退費機制是否明確、是否能參考短期補習班規則和適用七天猶豫期等，或是當對師資來源不滿意的時候要怎麼爭取權益，以及刷卡過程中產生的消費糾紛，甚至會有惡性倒閉的情形，這些都是要注意的情況，建議民眾訂購前多比較各家業者推出的課程內容，並詳細瞭解其內容是否符合自己的需求再洽訂。