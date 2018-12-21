搶票預備！明年228連假「澎金馬」航線　24日開放訂位

▲明年228連假「澎金馬」航線，24日開放訂位。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者曹悅華／台北報導

明（108）年228有4天連假，交通部民用航空局今（21）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,300架次，計104,096個座位數，下週一（24）上午9點起開放訂位。

民航局表示，明年228假期自明年2月28日（週四）至3月3日（週日）有4天連假，規劃2月27日（週三）至3月4日（週一）為航空疏運期，共計6天，該局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

在各航線運能提供方面，民航局說明，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）636架次、47,730個座位數；金門航線574架次、50,186個座位數；馬祖航線90架次、6,180個座位數；上述3離島航線共計提供1,300架次、104,096個座位數，後續亦將視需求狀況適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段108年2月27日至3月1日臺灣出發往離島方向，以及3月2日至108年3月4日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，希望有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次呼籲旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。