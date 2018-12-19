尤振仲免罰！普悠瑪翻18死「台鐵高層15人」被懲處　產工：很應該

▲普悠瑪翻覆懲處名單曝，裡面並不包含司機尤振仲。（圖／記者游芳男翻攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆事故造成18死、200多人死傷，至今已經邁入第2個月，隨著行政院總體檢報告將在週五前（21）出爐，懲處名單也成為討論的話題。據了解，此份懲處名單是歷年來規模最大的，高達15人，最高層級至副局長，至於外界關注的司機尤振仲則不在名單內，對此台鐵局表示最快明天（19）交通部會討論是否調整，台灣鐵路產業工會對於曝光的名單有副局長則直言「應該」，認為高階長官本來就應該負起責任。

在普悠瑪事件發生後，台鐵局一開始就把責任推給司機尤振仲，外界不免擔憂尤會成為整起事件的替死鬼，而據《蘋果日報》報導，在最新的懲處名單中，不見司機尤振仲等第一線被檢調約談人員，其餘15人皆為督導層級人員，最高層級至副局長，甚至有可能會超過15人，是歷年台鐵行車事故事件最大懲處案。

▲據了解，普悠瑪翻覆懲處名單是歷年台鐵行車事故事件忠最大懲處案。（圖／台鐵提供）

一位不具名交通部官員透露，明天下午代理交通部長王國材會跟台鐵局長張政源討論行政懲處名單，台鐵局稍早也回應，部長跟局長討論後是否會調整名單並不確定，不過能確定的是，名單一旦確認後會提報至行政院。

對此，台灣鐵路產業工會秘書長蕭農瑀表示，目前沒有拿到完整名單，是否真的沒把第一線員工抓進去還不能確定，但如果真的有懲處到副局長等高層是「應該的」，畢竟當初採購弊案跟缺料問題都應由高階長官負起責任，而不是追究基層。