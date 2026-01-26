專偷「金證公仔」！警逮慣竊追回萬元贓物　娃娃機業者安心了

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區出現一名專挑深夜時段，針對高單價「金證公仔」下手的娃娃機慣竊。該名竊嫌竟在一天內連續橫掃兩間機台店，鳳山分局獲報後，調閱監視器以車追人，於報案當日下午便將張嫌查緝到案，並成功攔截尚未變賣、市值破萬元的10多件「金證公仔」。

▲張男專偷娃娃機店內的「金證公仔」。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

鳳山分局表示，42歲的張姓男子為竊盜慣犯，專門利用清晨與深夜等無人時段進入娃娃機店行竊。張嫌目標明確，眼光精準鎖定放置在機台上方、具備日本國內限定「金證」標籤的高單價公仔及存錢筒；其中以「迪士尼史迪奇存錢筒」最為昂貴，單價行情落在新台幣1,500元至2,500元之間。

24日上午，鳳山分局埤頂派出所與新甲派出所先後接獲不同業者報案，警方調閱監視器後發現，張嫌竟在同一天內橫跨兩處轄區連續作案，累計竊取10多件高價公仔，初估損失市值超過萬元。

兩派出所立即組成專案小組，分工調閱路口監視器並共享情資，以車追人的方式，於當（24）日下午即鎖定張嫌身分。張嫌自知難逃法網，主動到案說明。警方隨後查獲贓物，發現其得手的高價獎品幾乎「還來不及變賣」就全數落網。

遭竊業者見到公仔失而復得，直呼：「不用再提心吊膽怕被偷了！」警方全案詢後依竊盜罪嫌函請高雄地檢署偵辦。鳳山分局也藉此呼籲，娃娃機店多為無人看管性質，業者應加強機台鎖具及監控防盜設備，以免成為歹徒覬覦目標。