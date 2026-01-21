日本地鐵「行動電源爆炸」！火焰竄到頭頂高　濃煙密布畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本東京地鐵日比谷線21日上午8時10分發生行動電源起火爆炸的事故，一名乘客攜帶的行動電源突然在車廂內起火，火焰瞬間竄升至成人頭部高度，引發車內乘客尖叫逃竄，濃煙瞬間蔓延至整個車廂，而這起意外也導致日比谷線全線停駛約30分鐘，所幸無人傷亡。

根據《日本新聞網》報導，日本警視廳指出，當時列車正停靠在八丁堀站，車廂內擠滿通勤人潮。一名目擊者驚恐回憶，「突然聽到『碰』的一聲，轉頭就看到像火柱一樣的火焰往上竄，燒到頭部的高度。剛好列車進站，所有人都尖叫著往外逃。」

消防人員趕抵現場後，花了約30分鐘將火勢撲滅，車廂地板和部分設施遭到燒毀。而從現場目擊民眾所拍攝的畫面可以看到，濃煙從車廂內部竄出至月台，其他乘客則是驚恐逃竄，現場警鈴大作。

東京地鐵日比谷線在事發後緊急全線停駛，大批通勤族受到影響，直到上午8時40分左右才恢復正常營運。警視廳目前已約談行動電源持有人，正深入調查起火原因。