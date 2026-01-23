北捷禁用行動電源　王婉諭轟「先禁國家心態」：無法理解北捷邏輯

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

鑒於近期國內外都發生民眾乘坐捷運時行動電源自燃事件，台北捷運公司23日宣布，民眾進入捷運系統時「請勿使用行動電源」。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，這種「先禁國家」的心態，真的是莫名其妙。

王婉諭23日晚間在threads表示，無法理解北捷禁止使用「行動電源」的邏輯是什麼，「怎麼會因為擔心爆炸就不準所有人使用啊？這不就是標準的因噎廢食嗎？那你站內那些 chargespot 怎麼辦？這種『先禁國家』的心態，真的是莫名其妙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

北捷表示，從113年迄今，共發生5件行動電源自燃事件，雖然無造成擴大危害，但還是呼籲民眾若將行動電源放在包包或外套內，須重視自身及其他旅客和捷運系統的安全，目前仍以宣導為主，同仁巡視過程中若發現旅客使用行動電源，將予以委婉勸導和制止。

北捷表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。