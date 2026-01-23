　
國際

飛航安全再升級！韓5家航空公司祭新規　機上「禁用」行動電源

▲▼大韓航空。（圖／達志影像）

▲大韓航空祭出新規，禁止旅客搭乘時在機艙內使用行動電源。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近年飛機機艙內行動電源起火事件頻傳，航空安全風險升高。對此，南韓大韓航空、韓亞航空等韓進集團旗下5家航空公司宣布，自26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源替手機、筆電等電子設備充電，即使可以攜帶上機，也必須遵守嚴格的存放與防護規定，以降低鋰電池引發火災的可能性。

根據《韓聯社》，大韓航空今（23）日表示，包含大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空在內等韓進集團旗下的5家航空公司，將同步在國內線與國際線航班實施新規，全面禁止旅客在飛行途中使用行動電源為手機、平板、筆記型電腦或相機等電子產品充電。

航空公司強調，旅客仍可攜帶行動電源登機，但必須符合既有機內攜帶規定，包括單顆容量不能超過100Wh、每人最多5顆。登機前，旅客必須在行動電源端口貼上絕緣膠帶，或以塑膠袋、獨立收納袋逐一包裝，以防止短路等意外。

▲▼大韓航空禁止旅客在機艙內使用行動電源。（圖／大韓航空）

▲大韓航空禁止旅客在機艙內使用行動電源。（圖／大韓航空）

此外，行動電源在機艙內必須放置在旅客可即時觸及的位置，例如隨身攜帶、座椅前方置物袋，或前座座椅下方，嚴禁放入頭頂的置物行李架。航空公司指出，若行動電源在行李架內發生異常，恐因不易察覺而延誤處置，進而釀成重大事故。

為避免旅客混淆，新規上路前後，各航空公司將透過官網、手機App、機場報到櫃檯公告及即時通知等管道加強宣導，並在登機門與機艙內持續進行廣播說明。

據悉，隨著鋰離子電池引發的機艙火災案例陸續出現，南韓與國際航空業界普遍趨向加強行動電源管理。易斯達航空去年10月起試行禁止在機艙內使用行動電源，並於今年起正式實施；濟州航空也已從22日起全面禁止。

大韓航空關係人士解釋，此次全面禁用行動電源是確保飛航安全的必要措施，呼籲旅客理解與配合，強調集團旗下各航空公司將持續以乘客安全與舒適旅程為最高原則。

01/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北捷宣布「搭捷運禁用行動電源」　
快訊／南京東路重大車禍！「10人輕重傷」送醫搶救中
快訊／三立採訪車撞進銀行！　多人受傷
「新北第一櫻」開花！　各地觀賞期出爐
三重嚴重車禍現場曝！小黃爛毀2命危
全台最狂大紅包！　3.1萬人嗨領近2億
要回溫了　最暖上看26度
「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞 大韓航空 行動電源 南韓

