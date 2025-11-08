鳳凰AI預測都指向台灣　粉專曝2重點要觀察：攸關起風時間風雨大小

記者趙蔡州／綜合報導

鳳凰颱風預估9日將升級為強颱，通過呂宋島後北轉撲台，下周一（10日）、二（11日）因颱風外圍環流和與東北季風共伴效應發威「雨勢最大」，預計下周三晚間到下周四登陸。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「除非大翻車」否則鳳凰侵襲台灣機率極高，但仍有2點是未來幾日要特別觀察的，攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」8日晚間表示，鳳凰颱風在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里，預計9日將升級為強颱，9日晚間登入呂宋島，10日進入南海後將逐漸北轉，如果路徑上沒有特殊變化，12日暴風圈將接觸台灣南部陸地，並於12日晚間籠罩中、南部地區，13日凌晨左右在彰化至台南之間登陸

台灣颱風論壇指出，各個AI系集每條線都指向台灣，顯示模式成員看法相當一致，「除非大翻車」否則侵襲台灣機率極高，但仍有幾點是未來幾日要特別觀察的，攸關鳳凰侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小，分別是「颱風北轉的幅度、角度及移動速度」、「颱風靠近台灣時減弱的速度」，10日至12日時時刻刻都將是關鍵。

▲鳳凰颱風8日晚間8點最新預測。（圖／氣象署提供）

截至8日晚間8點，颱風中心位於北緯13.3度、東經128.3度，時速29公里向西前進。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺。七級風暴風半徑達250公里，十級風暴風半徑達80公里。

根據氣象署預測，颱風在6小時內將以時速29公里持續西進，11月9日凌晨2時，中心位置預估在北緯13.6度、東經126.7度，中心氣壓降至930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑擴大至300公里，十級風暴風半徑達100公里。