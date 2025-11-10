　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

（圖／NCDR）

▲鳳凰颱風十分巨大。（圖／NCDR）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，此次鳳凰颱風，全台幾乎都會明顯有感；今天、周二雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，其中以今午後到周二整天會最為明顯，兩日累積雨量不排除會超過500毫米。

「觀氣象看天氣」臉書提到，氣象署公布的最新路徑，鳳凰周三晚間由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在周四白天穿過台灣，並轉化成溫帶氣旋；目前預計今下半天有機會發布海警，周二發布陸警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

觀氣象看天氣說，還是要再次提醒，今天、周二雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，其中以今午後到周二整天會最為明顯，兩日累積雨量不排除會超過500毫米。

文中表示，而中南部在今天晚上起，隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶移入時，也不排除會降下局部豪雨等級的降雨；周二、周三則隨著鳳凰靠近陸地，登陸點附近的風雨也會明顯增強，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有雨勢，也容易出現7-9級的間歇強陣風，務必最好防颱準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救
鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨
綠營將有「更大咖」挑戰蔣萬安　王世堅點名2人
北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」
颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝
今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

一眼挑出甜又能久放香蕉！專業大廚：關鍵在「不起眼小處」

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

阿金逛小百貨自己遛自己　找店員撒嬌屁股扭超用力

黑貓聞主人屁股瞬間石化　味道太衝擊嚇到掉下巴XD

狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　命懸一線！騎士急攔車救援

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

一眼挑出甜又能久放香蕉！專業大廚：關鍵在「不起眼小處」

鳳凰暴風圈恐掃全台！8縣市「侵襲機率破8成」　最快今下午發海警

電線桿基座套3顆輪胎！路人傻問：怎放進去的？　車行老闆解答了

鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

國中女整晚不回家！　遭男網友拐進摩鐵嘗禁果

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

緬甸掃蕩KK園區！軍方拆除148棟建築、逮2000人　千餘人逃往泰國

鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

專訪／炎亞綸最新動向曝光！　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

唐綺陽運勢／今年最後一次水逆來了！雙子注意睡眠 牡羊請勇敢告白

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

王心凌發吳克群好人卡　揪友聚餐填感情空白…鬆口最親密伴侶

斯洛伐克兩列火車追撞！　數十乘客輕重傷

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

生活熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

天價自助餐1個便當5百元！店員：可能不只買1個

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

搬到1縣市！他一回台北崩壞「才知物價便宜又好吃」

普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

更多熱門

相關新聞

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

陸上警戒區是放颱風假的關鍵！中度颱風鳳凰進逼，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預計今天傍晚到晚間發布海上警報機率最高，周二上半天發布陸上警報機率最高；而陸警區域預估為中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形。

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

鳳凰颱風撲台　北市府急採強風應變

關鍵字：

氣象氣象雲鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

颱風還沒來雨先炸！鳳凰共伴效應明晚發威

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

今風雨越晚越明顯　「下最大」地區曝

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮

「手搖飲店員2情況」絕對別買！網搖頭：想到就噁心

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面