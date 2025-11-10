北部午後雨加劇　鳳凰可能登陸「全台有感」

▲鳳凰颱風十分巨大。（圖／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，此次鳳凰颱風，全台幾乎都會明顯有感；今天、周二雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴，所產生的豪大雨勢，其中以今午後到周二整天會最為明顯，兩日累積雨量不排除會超過500毫米。

「觀氣象看天氣」臉書提到，氣象署公布的最新路徑，鳳凰周三晚間由嘉南交界登陸，登陸強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在周四白天穿過台灣，並轉化成溫帶氣旋；目前預計今下半天有機會發布海警，周二發布陸警。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



文中表示，而中南部在今天晚上起，隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶移入時，也不排除會降下局部豪雨等級的降雨；周二、周三則隨著鳳凰靠近陸地，登陸點附近的風雨也會明顯增強，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有雨勢，也容易出現7-9級的間歇強陣風，務必最好防颱準備。