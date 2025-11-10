日氣象廳：鳳凰颱風從「台灣西部」登陸　13日東北部出海

▲日本氣象廳10日上午9時預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳10日發布最新預報，大型強烈颱風「鳳凰」（FUNG-WONG）正於南海海域持續增強，預計12日將發展為「非常強烈」颱風，最大瞬間風速可達每秒60公尺，相當於時速超過200公里。氣象廳預估的路徑圖顯示，鳳凰將於12日至13日之間從台灣西部登陸，並於13日上午從台灣東北部出海。

颱風鳳凰北上中 週末恐襲先島群島

根據氣象廳觀測，颱風中心氣壓目前為970百帕，中心最大風速每秒35公尺，最大瞬間風速每秒50公尺，並伴隨暴風圈。颱風正以每小時約30公里速度向西北西前進，預計11日前後會進一步增強，12日清晨達到「非常強烈」等級。

之後，颱風將逐漸北轉，13日移動至台灣海峽附近時勢力略減，但仍具強度。從氣象廳預估的路徑圖顯示，鳳凰將於12日至13日之間從台灣西部登陸，並於13日上午從台灣東北部出海。

鳳凰預計14日靠近日本先島群島，並於15日在沖繩本島近海轉為熱帶低氣壓。氣象廳提醒，因颱風路徑仍有變數，請隨時更新最新預報資訊。

沖繩恐現暴風豪雨 警報級大雨提前報到

受颱風與滯留鋒面雙重影響，沖繩及先島群島一帶大氣極度不穩定。預計11日前後將出現強風與湧浪，海象將惡化，部分海域浪高恐達10公尺以上。氣象廳提醒，沿岸地區應避免靠近海邊，以防突發巨浪或捲浪意外。

雨勢方面，11日起至14日間，先島群島可能出現達警報級的豪雨。降雨將時強時弱，局部地區恐發生土石流、河川暴漲與低窪地積水。此外，氣象單位也示警，颱風外圍可能帶來雷擊與龍捲風等強烈突風，若觀察到發展中的積雨雲接近，應立即進入建築物內避難。

專家籲勿輕忽「湧浪」 颱風遠離仍有危險

氣象專家提醒，即使颱風尚未登陸，其產生的長浪仍可能傳至岸邊，導致平靜海面突然出現巨浪。民眾切勿因天氣暫時晴朗就靠近海岸觀浪或釣魚、衝浪，避免被突發巨浪捲走。

氣象廳呼籲，若發布浪警報或浪注意報，請務必遠離海邊活動，並持續關注防災氣象資訊。