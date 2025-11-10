鳳凰最新各國路徑都穿台　2地防大量共伴致災雨

▲最新各國官方都預測鳳凰會穿台。（點圖可放大／NCDR）



氣象專家吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，周二、周三鳳凰颱風的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。而最新各國官方預報路徑也出爐，皆預測鳳凰會穿越台灣上空。

吳德榮在「氣象應用推廣基會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部及中部山區亦轉有明顯降雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二、周三鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風對南部、中部仍先後帶來豪雨的威脅，且各地皆應慎防強風發生。

吳德榮表示，周四鳳凰持續減弱，天氣由南而北先後好轉；周五鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；周六、周日各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散，故其環流所伴隨的強風、豪雨亦存在不確定性。

吳德榮分析，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，受呂宋島破壞後，出海略為重整，強度短暫維持或增強；進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢；進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。

吳德榮提到，即使如此，其環流所伴隨的強風、豪雨，對部分地區仍具有的威脅；但以鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，故其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。

