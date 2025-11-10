鳳凰登陸菲律賓釀2死！逾百萬人撤離　海鷗剛過又遭重創

▲超級颱風鳳凰登陸菲律賓。（圖／取自PAGASA）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓在海鷗颱風（Kalmaegi）重創後僅過數日，又迎來威力更強的超級颱風鳳凰（Fung-wong）。這場強颱於當地時間9日晚間9時10分（台灣時間10日凌晨1時10分）在呂宋島（Luzon Island）奧羅拉省（Aurora Province）登陸，強風吹襲東部沿海地區，目前已造成至少2人喪生，超過100萬名居民被迫撤離。

3千萬人面臨威脅 災後再遇強颱重創

菲律賓氣象局（PAGASA）指出，鳳凰是當地今年第21個熱帶氣旋，襲擊時風力仍達颱風等級。其中心最大持續風速約每小時185公里，登陸後雖略為減弱至每小時164公里，但陣風仍可高達每小時274公里，對生命與財產構成極大威脅。

UWAN IS COMING. Strong waves smash into the coastline of Dinapigue, Isabela on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (Fung-wong) approaches the landmass of Luzon.



The powerful cyclone is expected to make landfall in Aurora province tonight or early Monday (Nov. 10)… pic.twitter.com/AIjQiwgKPf — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

當局估計，全國約有3000萬人暴露在颱風威脅之中。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前為加速海鷗颱風災後重建，已宣布全國進入為期一年的「國家災難狀態」，如今又遭鳳凰重創，救災體系壓力倍增。

北呂宋地區災情慘重 學校停課、電力中斷

鳳凰橫掃北呂宋島後，強風豪雨導致多地嚴重淹水，不僅沿海地區，內陸城市也陷入泥濘洪流。包括馬尼拉都會區（Metro Manila）在內的多個省份發布強風與豪雨警報，學校全面停課，部分地區電力中斷。現場畫面顯示，房屋被沖垮、橋梁損毀、電線桿倒塌，道路交通中斷。

Strong winds brought by Super Typhoon #UwanPH caused a hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, to sway heavily on Sunday, November 9. (Video courtesy of Fronie Amador) pic.twitter.com/o8CF4G7ruI — Manila Bulletin News (@manilabulletin) November 9, 2025

救援行動持續 官方：死亡人數恐再攀升

目前各地救援人員正陸續展開行動，部分避難中心提供餐食與醫療檢查。由於颱風眼於夜間通過，全貌尚未完全掌握，當局警告，隨著天亮後災情明朗，死亡與失蹤人數恐進一步上升。

這場超級颱風不僅凸顯菲律賓在氣候災害中的脆弱處境，也讓連月以來頻繁來襲的熱帶氣旋再度成為國家頭痛難題。