禁宰15天體重增8kg！雲林解封首拍2650頭豬　籲豬農勿搶出

▲雲林肉品市場重啟交易。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歷經半個月的停宰禁運期，台灣終於迎來非洲豬瘟清零後的首個開放日。今（7）日恢復全國屠宰、拍賣及屠體運輸，養豬大縣雲林的肉品市場一早即恢復交易，為了因應豬隻集中出場，拍賣時間比平日提早一小時開拍，上午8點40分開盤，第一隻毛豬每公斤以99.6元成交，市場氣氛熱絡。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，今天共計拍賣2650頭豬，較平日增加約10%，以配合農業部開放後的市場調節需求。首批毛豬約132公斤，每公斤成交價99.6元，價格與10月22日非洲豬瘟疫情爆發前相比大致相同，顯示市場回穩，整體交易狀況順暢。

黃加安分析，因禁宰15天，豬隻平均體重普遍增加7至8公斤，屬於「壯豬」等級，不僅肉質飽滿，也讓承銷商有更多選擇。他表示：「今天開拍的狀況非常順利，豬價穩、買氣熱，對豬農和市場來說，都是久違的好消息。」

現場一早就湧入豬農與承銷商，拍賣鈴響起時，傳統市場裡響徹著熟悉的喊價聲，許多豬農臉上難掩放鬆笑容。黃加安說，豬農這15天完全沒有收入，壓力可想而知，如今開放後價格維持在每公斤近百元，算是合理區間，「希望大家能秩序出豬，不要一窩蜂搶出，讓行情能夠平穩回歸。」

他也提醒，市場將持續與防檢單位保持密切聯繫，落實消毒與檢疫措施，確保拍賣場安全無虞。「這次非洲豬瘟的控制得來不易，我們要共同珍惜這段穩定期，讓台灣豬肉香氣重新回到餐桌。」黃加安說。

▲非洲豬瘟解除禁宰 雲林市場2650頭豬湧入開拍。（圖／記者游瓊華翻攝）