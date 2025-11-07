台中大安肉品市場拍出629隻豬　平均成交價每公斤98元

▲大安肉品市場今天上午恢復豬隻拍賣。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

非洲豬瘟清零解封，台中大安肉品市場今天（7日）上午10時恢復豬隻拍賣，為避免豬價崩盤，市場將本次拍賣數量控制在2280頭，截至中午左右，成交629頭豬隻，平均市價標準豬為98元。

台中市政府指出，因應中央宣布非洲豬瘟豬隻解封，7日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。台中市大安肉品市場今天上午10時恢復豬隻拍賣。

市府表示，為避免豬價崩盤，肉品市場已將此次拍賣數量控制在2280頭左右。此外，依照中央清消標準，由農業局監督，豬隻下車後仍需進行車身消毒、進消隧道流程，最終才能離場；截至上午11時50分，最新平均市價標準豬為98.0元，平均重量126.0公斤，目前成交629頭，與最後2天交易日（10月21日、22日）平均價格為87.4元~94.8元，無大幅度之變動。

▲為避免豬價崩盤，肉品市場將此次拍賣數量控制在2280頭左右。（圖／台中市政府提供）



大安肉品市場總務課長陳巧婷表示，今天拍賣會上午登記進場共42輛車，預計拍賣2282頭豬隻，首隻拍賣豬隻重量132.5公斤，每公斤賣出92.4元，交易現場正常進行，較10月18日封關前拍賣出1429頭豬隻、平均重量119.2公斤、每公斤均價95.2元來說，還算正常。

陳巧婷說，截至上午11時50分，成交629頭豬隻，95至155公斤的標準豬，平均重126公斤、每公斤單價98元；大於159.6公斤的則有31頭，平均重168.6公斤、每公斤單價84.6元，目前盤勢平穩。