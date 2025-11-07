　
豬市解封！首日衝116元天價　彰化肉品市場「發紅包」刺激買氣

記者唐詠絮／彰化報導

隨著非洲豬瘟疫情獲得控制，全台活豬禁運令正式解除，並於今(7)日零時起全面恢復拍賣與屠宰作業。彰化肉品市場，今日上午以發放紅包獎勵的方式獎勵承銷者刺激買氣，開市不到20分鐘，交易價格已衝上每公斤116元，市場氣氛熱絡，宣告豬肉產銷正式回歸正軌「豬肉回來了」。

▲彰化肉品市場開市送紅包。（圖／民眾提供）

▲彰化肉品市場開市。（圖／民眾提供）

今日上午10點，彰化肉品市場正式開市拍賣，市場為刺激買氣，特別祭出優惠措施，只要買到前10頭豬的買家即可獲得紅包獎勵。拍賣現場氣氛熱烈，開市不到20分鐘，交易價格已喊到每公斤116元，顯示市場需求旺盛。

▲彰化肉品市場開市送紅包。（圖／民眾提供）

▲彰化肉品市場開市送紅包。（圖／民眾提供）

肉品市場預計全天將拍賣總數達2,381頭豬隻，其中上午拍賣1,221頭、下午1,160頭，並開啟全部4條屠宰線以消化產能。每頭豬隻在130公斤至160公斤左右，消費者最快在中午前就能買到最新鮮的溫體豬肉。

隨著禁運令解除，產銷鏈雖開始恢復運作，但過程顯得格外謹慎。由於昨日午後氣溫炎熱，為避免豬隻因「熱緊迫」發生意外，許多豬農不敢貿然在白天出車。彰化肉品市場也採取高規格防疫措施，所有運豬車輛進場後都必須通過水簾霧式消毒系統才能進出，確保防疫安全無虞。

▲彰化肉品市場開市送紅包。（圖／民眾提供）

▲豬隻送到彰化肉品市場（圖／民眾提供）

對於外界關心禁運期間豬隻是否因飼養期延長而過肥，豬農普遍掛保證，表示平均每頭豬僅增重約5公斤，仍在「肥瘦適中」的完美範圍內，肉質與口感不受影響。不過也有豬農坦言，這次豬瘟事件確實影響生計，雖然現在市場交易熱絡，但禁運期間的損失不小，希望政府能提出相關補助方案，協助豬農度過難關，讓產業能順利復甦。

▲彰化肉品市場開市送紅包。（圖／民眾提供）

▲彰化肉品市場進出清消。（圖／民眾提供）

11/05 全台詐欺最新數據

