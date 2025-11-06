竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸　每公斤收業者4元處理費

▲竹山鎮清潔隊廚餘處理系統運作情形。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因應非洲豬瘟疫情，中央政府宣布全面禁用廚餘餵豬，廚餘的收運及處理成為各地環保單位的首要議題；竹山鎮公所表示，自108年起已透過清潔隊建置完善處理系統，目前全力配合政策並啟動廚餘處理緊急應變作業，將在每週約35噸處理量的基礎上，再增加處理10至12噸。

鎮公所說明，現於每週二、四下午1點至5點開放廚餘進場，專責處理鎮內增量的廚餘，並參照協助鹿谷鄉公所廚餘進場收費標準，每公斤徵收4元處理費，以解決鎮內業者廚餘堆置之苦。

鎮公所指出，該鎮「廚餘全面去化」政策行之有年，處理流程包括廚餘收集、篩分、與破碎副資材堆肥發酵、製成有機土並封袋發放，後續廣泛應用於公園、圓環、街道及公共綠地綠化工程，並於每月第四個星期六辦理「領鮮週六─草花發放活動」，將經廚餘轉化的有機土栽植之草花回饋鄉親，鼓勵民眾共同參與廚餘分類與回收，形成良性循環，也達到廢棄物再利用的最大效益。

竹山鎮長陳東睦表示，希望鎮民能落實「吃多少、煮多少」的惜食理念，共同減少廚餘產生量以面對本次環境危機；鎮公所未來將持續強化廚餘處理量能、善用有機堆肥資源，落實地方環保、廚餘減量與防疫。