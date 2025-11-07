豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

▲農業部表示，今天已有7處市場已開始拍賣交易，拍賣價格穩定。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟禁令解除，今天豬隻也進入拍賣市場。農業部表示，截至今（7日）中午12時前，全國20處肉品市場已有7處市場開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後三階段、每階段五天的防疫措施。農業部昨天中午12時先開放活豬運輸，今天凌晨解除禁宰與屠體運送，今天起豬隻也陸續進入拍賣市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部表示，截至今天中午12時之前，全國20處肉品市場當中，已有7處市場開始進行拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤 96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

農業部畜牧司司長李宜謙進一步表示，上午雖然僅有7處肉品市場進行拍賣交易，但今天全台20處市場都會進行拍賣，農業部也會密切掌握供應情形，每周召開調配會議，排定每天上市頭數，原則每天不超過3萬頭，直到明年3月底，若預供量大於上市頭數，將會抽籤決定出豬資格，若連續兩天沒拿到登記資格，隔天會優先安排。農業部也會鼓勵豬農透過合作社與農會共同運銷，到明年3月底前，可免收手續費。

至於民眾何時可以買到溫體豬，李宜謙說，由於肉品市場拍賣時間通常在白天，拍賣完還要進入屠宰場，民眾要買到溫體豬時間略有落差，最快今天下午少數黃昏市場就可買到溫體豬肉，若依照正常運作模式，明天（8日）早市，民眾才會買到大量溫體豬肉。