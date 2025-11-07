　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

▲▼農業部表示，全國20處肉品市場，今天已有7處市場已開始拍賣交易，價格穩定。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲農業部表示，今天已有7處市場已開始拍賣交易，拍賣價格穩定。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

非洲豬瘟禁令解除，今天豬隻也進入拍賣市場。農業部表示，截至今（7日）中午12時前，全國20處肉品市場已有7處市場開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後三階段、每階段五天的防疫措施。農業部昨天中午12時先開放活豬運輸，今天凌晨解除禁宰與屠體運送，今天起豬隻也陸續進入拍賣市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部表示，截至今天中午12時之前，全國20處肉品市場當中，已有7處市場開始進行拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤 96元至106元之間，其餘各市場將陸續開始交易，目前毛豬拍賣價格尚平穩。

農業部畜牧司司長李宜謙進一步表示，上午雖然僅有7處肉品市場進行拍賣交易，但今天全台20處市場都會進行拍賣，農業部也會密切掌握供應情形，每周召開調配會議，排定每天上市頭數，原則每天不超過3萬頭，直到明年3月底，若預供量大於上市頭數，將會抽籤決定出豬資格，若連續兩天沒拿到登記資格，隔天會優先安排。農業部也會鼓勵豬農透過合作社與農會共同運銷，到明年3月底前，可免收手續費。

至於民眾何時可以買到溫體豬，李宜謙說，由於肉品市場拍賣時間通常在白天，拍賣完還要進入屠宰場，民眾要買到溫體豬時間略有落差，最快今天下午少數黃昏市場就可買到溫體豬肉，若依照正常運作模式，明天（8日）早市，民眾才會買到大量溫體豬肉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

文策院、鏡文學合作「開發10部影視」　真實女殺人案將改編劇集

台中大安肉品市場拍出629隻豬　平均成交價每公斤98元

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

終身黨員！他拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　嗨喊：純粹氣死青鳥

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝郭台銘要繳多少：是200倍

文策院、鏡文學合作「開發10部影視」　真實女殺人案將改編劇集

台中大安肉品市場拍出629隻豬　平均成交價每公斤98元

豬市解封首日「每公斤96至106元」　農業部：拍賣價穩定

終身黨員！他拿普發1萬繳「民眾黨黨費」　嗨喊：純粹氣死青鳥

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

試營運3個月發車逾3千班、近萬人搭乘　幸福巴士水里集集正式通車

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

北部預售屋「一週價差600萬」他傻了　過來人點1關鍵：待確認

投資新寵　13檔主動式ETF規模突破800億元

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

生活熱門新聞

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「鳳凰3特點」專家直呼罕見個例　揭2冷知識

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

今「立冬」6禁忌一次看　3星座小心身體疾病

鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

補充保費改革　醫師：3類人才要多收費

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

鄭明典揭鳳凰「大角度北轉」原因　一圖解釋當颱風遇冷高壓

更多熱門

相關新聞

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

豬肉禁宰解封首日　民進黨團端「肥滋滋」滷肉飯早餐鼓勵多吃台灣豬

在台中出現非洲豬瘟疫情破口後，歷經15天的禁宰禁運，隨著非洲豬瘟疫情獲得控制，全台活豬禁運令正式解除，並於今（7）日零時起全面恢復拍賣與屠宰作業。民進黨立委們今也在立法院大啖滷肉飯當早餐，並高舉「愛吃國產豬」、「豬肉回來了」看板表達支持，希望大家踴躍消費、多吃豬肉。

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

豬市解封衝116元天價　彰化肉品市場發紅包

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸

竹山鎮清潔隊廚餘去化系統每周增量至47噸

淘寶、拼多多會被下架？陸委會回應了

淘寶、拼多多會被下架？陸委會回應了

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

才解封就鬆懈！新北抓到違規廚餘養豬場　重罰206萬並取消補助

關鍵字：

非洲豬瘟農業部肉品市場豬價溫體豬李宜謙

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面