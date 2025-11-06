國際火線／白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

▲「挾小布希以令諸侯」的美國前副總統錢尼。（圖／公共版權照片)

文／朱錦華

大家都曉得，副總統是所謂「備位元首」。現世安穩時，閒閒沒代誌。因此美國開國元勳、第一任副總統亞當斯(John Adams)曾經半開玩笑的說：「副總統職位是人類發明出來最沒用的東西！」然而凡事必有例外。譬如小布希總統的兩任副手、被史家公認是「美國史上最有權勢副總統」的錢尼(Dick Cheney)。11月3日，錢尼因肺炎和心血管疾病引發的併發症逝世，享壽84歲。

在白宮任職多年的錢尼，1989年時獲總統老布希提拔出任國防部長。1990至1991年第一次波灣戰爭期間，他運籌帷幄，讓美軍輾壓伊拉克、贏得壓倒性勝利，錢尼遂跟時任參謀首長聯席會議主席的鮑威爾(Colin Powell)、以及擔任波灣戰爭多國部隊總司令的史瓦茲柯夫(Norman Schwarzkopf)，成為家喻戶曉的人物。

▲領導美國打贏第一次波灣戰爭的老布希。(圖／達志影像／美聯社)

命運是一個喜歡嘲弄和跟人們開玩笑的整人專家。老布希(George H.W.Bush)的4個兒子裡，本來被認為最不成材的長子小布希(George W.Bush)，從政後卻異軍突起，憑著虔誠的宗教信仰和強烈的保守主義主張，竟然當選了德州州長(1995至2000年)。接著他又擊敗黨內同志馬侃(John McCain)，成為2000年大選的共和黨總統候選人（代表民主黨的是柯林頓副手高爾）。

挑選競選搭檔時，錢尼向小布希推薦了好幾個人。但小布希青眼有加，偏偏相中錢尼。這個選擇，顯然是小布希主打「國家安全牌」，認為有國防部長經驗的錢尼，可護他周全。

▲911發生時，白宮幕僚長卡德告訴總統小布希「美國正在遭受攻擊」。（圖／路透）

2000年的總統大選，是美國史上極罕見激烈的一次，搞到要重新計票，而出事的地方，偏偏就是小布希的弟弟傑布·布希(Jeb Bush)擔任州長的佛羅里達！計票糾纏一個多月。最後高爾為避免國家陷入動亂，展現君子風度，承認敗選退場。

2001年，美國發生「911恐攻事件」。錢尼大展拳腳，主導了美國的反恐戰爭。小布希要打阿富汗，但錢尼最終目標卻是伊拉克（儘管許多證據顯示，911的元兇蓋達組織跟伊拉克關係不深）。最高潮的一幕，就是2003年時，擔任國務卿的鮑威爾在聯合國安理會上，出示一根裝著白色粉末的試管，聲稱這就是「伊拉克擁有大規模殺傷性武器」的證據。師出有名，美軍隨後入侵伊拉克。

▲國務卿鮑爾（左）與總統小布希，911後都被錢尼擺布得團團轉。(圖／達志影像／美聯社)

「911」之後，錢尼「挾小布希以令諸侯」，儼然「地下總統」。諸多以反恐之名施行的惡行：例如在古巴關塔那摩灣監獄非法拘禁大批穆斯林、使用水刑逼供等，多半跟「老錢」脫離不了關係。

2018年，美國上映了一部描述錢尼生平的傳記電影《為副不仁》(Vice)。在諾蘭《黑暗騎士三部曲》裡飾演蝙蝠俠的克里斯汀貝爾，特別增胖出演錢尼，獲當年奧斯卡最佳男主角提名。