　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

▲美國前副總統錢尼。（圖／公共版權照片)

「挾小布希以令諸侯」的美國前副總統錢尼。（圖／公共版權照片)

文／朱錦華

大家都曉得，副總統是所謂「備位元首」。現世安穩時，閒閒沒代誌。因此美國開國元勳、第一任副總統亞當斯(John Adams)曾經半開玩笑的說：「副總統職位是人類發明出來最沒用的東西！」然而凡事必有例外。譬如小布希總統的兩任副手、被史家公認是「美國史上最有權勢副總統」的錢尼(Dick Cheney)。11月3日，錢尼因肺炎和心血管疾病引發的併發症逝世，享壽84歲。

在白宮任職多年的錢尼，1989年時獲總統老布希提拔出任國防部長。1990至1991年第一次波灣戰爭期間，他運籌帷幄，讓美軍輾壓伊拉克、贏得壓倒性勝利，錢尼遂跟時任參謀首長聯席會議主席的鮑威爾(Colin Powell)、以及擔任波灣戰爭多國部隊總司令的史瓦茲柯夫(Norman Schwarzkopf)，成為家喻戶曉的人物。

▲▼老布希（George H. W. Bush）。（圖／達志影像／美聯社）

領導美國打贏第一次波灣戰爭的老布希。(圖／達志影像／美聯社)

命運是一個喜歡嘲弄和跟人們開玩笑的整人專家。老布希(George H.W.Bush)的4個兒子裡，本來被認為最不成材的長子小布希(George W.Bush)，從政後卻異軍突起，憑著虔誠的宗教信仰和強烈的保守主義主張，竟然當選了德州州長(1995至2000年)。接著他又擊敗黨內同志馬侃(John McCain)，成為2000年大選的共和黨總統候選人（代表民主黨的是柯林頓副手高爾）。

挑選競選搭檔時，錢尼向小布希推薦了好幾個人。但小布希青眼有加，偏偏相中錢尼。這個選擇，顯然是小布希主打「國家安全牌」，認為有國防部長經驗的錢尼，可護他周全。

▲▼911時任白宮幕僚長卡德（Andrew Card）告訴前總統小布希「美國正在遭受攻擊」。（圖／路透）

911發生時，白宮幕僚長卡德告訴總統小布希「美國正在遭受攻擊」。（圖／路透）

2000年的總統大選，是美國史上極罕見激烈的一次，搞到要重新計票，而出事的地方，偏偏就是小布希的弟弟傑布·布希(Jeb Bush)擔任州長的佛羅里達！計票糾纏一個多月。最後高爾為避免國家陷入動亂，展現君子風度，承認敗選退場。

2001年，美國發生「911恐攻事件」。錢尼大展拳腳，主導了美國的反恐戰爭。小布希要打阿富汗，但錢尼最終目標卻是伊拉克（儘管許多證據顯示，911的元兇蓋達組織跟伊拉克關係不深）。最高潮的一幕，就是2003年時，擔任國務卿的鮑威爾在聯合國安理會上，出示一根裝著白色粉末的試管，聲稱這就是「伊拉克擁有大規模殺傷性武器」的證據。師出有名，美軍隨後入侵伊拉克。

▲美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）與前總統小布希（George W. Bush）。（圖／達志影像／美聯社）

國務卿鮑爾（左）與總統小布希，911後都被錢尼擺布得團團轉。(圖／達志影像／美聯社)

「911」之後，錢尼「挾小布希以令諸侯」，儼然「地下總統」。諸多以反恐之名施行的惡行：例如在古巴關塔那摩灣監獄非法拘禁大批穆斯林、使用水刑逼供等，多半跟「老錢」脫離不了關係。

2018年，美國上映了一部描述錢尼生平的傳記電影《為副不仁》(Vice)。在諾蘭《黑暗騎士三部曲》裡飾演蝙蝠俠的克里斯汀貝爾，特別增胖出演錢尼，獲當年奧斯卡最佳男主角提名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

「霜降後秋意濃」　專家：下週中部以北20度

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

國際火線／人肉核彈來了？當核彈變得像茶葉蛋一樣普遍

國際火線／亂世奇人：「俄羅斯魔僧」與末代沙皇

國際火線／美國變法西斯國家？《反美陰謀》的弔詭異變

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

苗栗金條+現金失主找到了！獨居翁嚴重失智　正搭高鐵「找手機」

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

台積電北美子公司執行長換人　達拉爾接任

黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

國際火線／白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

KK園區遭突襲！　「表演式掃蕩」內幕曝光

12歲女童搭機睡著「遭性侵驚醒」！　印度男辯：誤認成老婆

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體　黃明志同行成焦點

菲律賓90死！海鷗颱風強襲慘況曝　專家：今年還會有3至5個風暴

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」　離譜畫面曝！隨扈竟在滑手機

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

比賽中倒地！足球教練上任10天「心臟病發猝死」　球員跪地痛哭

台積電北美子公司執行長換人　達拉爾接任

志工誤會特展藝術品有髒汙！拿衛生紙一擦毀了　 基隆文觀局道歉

KIA「小改款Sportage」輕偽裝車台灣捕獲！全新造型預計年底發表

黃明志投案「15年正牌女友」一路陪伴　清秀照曝光

林昀儒5局大戰險勝篠塚大登　連3年闖進WTT法蘭克福16強

健保補充費改革！存股、房租年賺2萬就課　醫界人士：方向正確

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

夢想家主場開胡！林俊吉串聯攻勢　湯普金斯關鍵罰球險退攻城獅

國際火線／白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

全球首條「無線充電高速公路」法國上線！最高325kW越開電量越多

【自己走去洗澡的狗】賣力爬階梯就定位超可愛XD

國際熱門新聞

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

護理女神浴缸離奇亡！謝侑芯命案登歐美媒體

黃明志投案　重案組D9成關鍵推手

虎鯨困廢棄樂園「聽聲音開始表演」　攝影師淚揭畫面

亞洲大學評比出爐　台大榮登「第23名」！

謝侑芯遺體「停太平間2周」還沒人領！

白宮史上最傑出傀儡師：錢尼

泰警突襲「性愛瑜珈教室」　英女當場被逮

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

只要35元！　羅馬尼亞買到18架F-16戰機

女童搭機睡著遭性侵　印度男辯：誤認成老婆

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

網瘋傳「發現野生獅」引恐慌　警揭真相

更多熱門

相關新聞

韓國造核潛艦，將引發核武擴散？

韓國造核潛艦，將引發核武擴散？

核潛艦跟常規柴電潛艇的主要區別在於在水下續航能力。但兩者最重要差別要的關鍵點，在於前者能夠發射核武，而後者不能。儘管說，核潛艦不一定會或需要配備核武。但若不如此，它的重要性就大打折扣了。韓國要建造核潛艦，其真正目的，也必然是志在核武。唯有如此，才能嚇阻已經擁推有核武的北韓的威脅。

美國史上最有實權副總統錢尼離世　享壽84歲

美國史上最有實權副總統錢尼離世　享壽84歲

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

川普總統第三任期，逐步實現中

川普總統第三任期，逐步實現中

亂世奇人：俄羅斯魔僧與末代沙皇

亂世奇人：俄羅斯魔僧與末代沙皇

關鍵字：

錢尼小布希主波灣戰爭911恐攻國際火線

讀者迴響

熱門新聞

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

桃園南門市場大火　居民嚇：瘋狂氣爆

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將又大又強

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

山本由伸辣模女友拎柏金包

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

YTR黃小愛泡溫泉激吻男友　霸氣放閃

陳梅慧冥誕巧遇太子集團涉詐多人交保！網鼻酸

更多

最夯影音

更多
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面