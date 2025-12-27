獨／高雄三寶奇景！快車道停車「下車拿信」　警：駕照該重考

▲銀色轎車的女駕駛在快車道停車，就是為了後車窗上的信件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄市街頭出現離譜一幕！日前在前金區中華路路口停等紅綠燈時，一名女駕駛突然打開車門下車，走到車尾後方，伸手取走後擋風玻璃上夾放的一張淡藍色紙張，整個過程直接發生在快車道上，後方車輛只能被迫停等。畫面曝光後引發網友熱議，高雄市警察局交通大隊長黃元民看完完整行車記錄器畫面後，也直言「非常離譜、誇張」，甚至表示這樣的駕駛行為，駕照「真的該重考」。

從行車記錄器畫面可見，事發時間為22日下午3時許，一輛銀色自小客車停在前金區中華三路的車道中央，煞車燈亮起，左側車道仍有其他車輛持續行經。期間，女駕駛疑似先與左側停靠的其他車輛駕駛短暫交談，隨後下車繞至車尾，靠近後擋風玻璃位置，將夾放在車窗上的紙張取下，再返回駕駛座。

▲左側車輛跟銀色轎車女駕駛之間疑似有對話 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於事發地點位於市區主要幹道，且正值號誌路口，女駕駛下車時，車輛仍停留在快車道上，後方車輛只能原地等待，不少網友認為該行為已嚴重影響後方來車通行安全，稍有不慎恐釀追撞事故。

看畫面直呼誇張 交通大隊長：駕照該重考

對此，高雄市警察局交通大隊長黃元民表示，警方已檢視相關行車記錄器畫面，初步研判該行為涉及多項交通違規。警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款規定，汽車在快車道臨時停車，可處新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。

此外，該名女駕駛雖在臨停時開啟雙黃燈，但警方說明，雙黃燈並非可任意使用的「臨停免責燈號」，在此情況下仍不符合法規使用要件，已涉及《道路交通管理處罰條例》第42條，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，將處新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

黃元民也呼籲，駕駛人若需處理車內外事務，應選擇合法停車格或安全地點靠邊停放，切勿在車流密集的快車道臨時停車或下車，以免影響交通秩序，甚至造成後方來車反應不及，衍生交通事故風險。警方強調，將持續加強市區交通秩序維護，確保用路人行車安全。

▲銀色轎車的女駕駛下車取走後車窗上的信件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）