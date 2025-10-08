　
國際焦點

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

外送稿用　▲▼暴風圈 全智賢。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）

▲全智賢在政治驚悚韓劇《暴風圈》裡，飾演總統候選人。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）

文／朱錦華

稍早前熱播的大製作政治驚悚韓劇《暴風圈》裡，飾演外交官的女主角全智賢說了這麼一句台詞：「為什麼中國會偏好戰爭？這樣核彈可能會落在邊界地區啊！」這句被許多大陸網友認為有辱華意味的台詞，引發強烈反彈，紛紛呼籲恢復「限韓令」，抵制韓國。

差不多在同一時候，韓國總統李在明宣布給予中國旅客免簽入境，卻引來大批韓國民眾反對此舉，嗆聲要中國人滾回去。美國民調機構「皮尤研究中心」(Pew Research Center)去年2月至5月初向美國、南韓、日本、德國等全球19國共2萬4525人進行民調，結果顯示韓國人的反中情緒高達80%，創下2002年以來最高紀錄。

▲▼全智賢喪夫宣布參選總統！最帥保鑣請來姜棟元貼身　《暴風圈》震撼開播。（圖／Disney+提供）

從殺手變身情人保鑣的姜棟元。(圖／Disney+提供）

美國《外交家》雜誌跟斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」(CEIAS)去年針韓國境內1364名成年男女進行的民調則顯示，韓國人的反中情緒逐年升高，逾80%成人對中國感到厭惡，當中20至30多歲族群對中國最反感。為什麼會這樣？

韓國有其歷史跟地緣政治鎔鑄而成的悲情。朝鮮半島上最後一個王朝：李氏朝鮮，500年歷史裡一直是明、清兩朝的藩屬國。屈居大國之下的感覺，絕對不會是愉快的。後來東學黨之亂引來中、日兩國同時出兵，最後爆發甲午戰爭。清廷戰敗是造成朝鮮半島被日本兼併的主因，怨恨自然難免。

▲韓戰裡美軍沒打贏共軍。圖為電影《長津湖》的宣傳海報。（圖／翻攝自微博）

電影《長津湖》說的是「抗美援朝志願軍」對抗美軍的故事。圖為該片的宣傳海報。（圖／翻攝自微博）

更糟的還在後面。韓戰時，麥克阿瑟領導的「聯合國軍」反攻後直逼鴨綠江畔，眼看朝鮮半島即將統一，中共的「抗美援朝志願軍」卻橫空出世，把「聯合國軍」趕了回去；南北韓遂一直對峙到今天。如今，韓國多數年輕人視北韓（朝鮮）為敵人。中國是北韓的重要支持者，焉能不恨？他們對統一既不抱希望、更沒興趣，只想保持現狀：在美國核子傘的羽翼下安居樂業。

然而，大國博奕下的地緣政治，讓南北韓都無法脫離暴風圈。2016年，當時的總統朴槿惠在美國壓力下同意部署「薩德反飛彈系統」(THAAD)。該系統表面是針對北韓，實質上劍指中國。此舉引發中國強烈反彈，於是祭出了所謂「限韓令」：包括大幅度限制韓國藝人到大陸辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行喊停兩國之間的民間演藝合作等。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

美國在韓國部署的「薩德反飛彈系統」。（圖／達志影像）

隨著後來幾位韓國總統不同的施政風格，「薩德系統」的部署進程時急時緩。「限韓令」也一度放寬。但對雙方的傷害已經造成。進入網路時代後，中、韓兩地網友經常因為一些新聞事件互摃（例如網路謠言：韓國人說端午節是他們的，或是影視作品裡出現所謂辱華的言論或內容等），相互討厭感有增無減。

有人說，正如他們的國歌《阿里郎》歌詞裡所透露的，韓國是一個充滿恨的民族。他們恨日本人、討厭中國人，對美國人則是又愛又恨。事實是否如此，大家自行判斷。

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

暴風圈全智賢姜棟元核潛艇北韓國際火線

