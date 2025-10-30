國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

▲美國總統川普要選第三任，誰敢反對？（圖／路透）

文／朱錦華

之前，川普屢屢在有意無意之間透露他會爭取第三任期。今年3月31日他接受「國家廣播公司」(NBC)新聞網訪談，被問到此一問題時，他板起面孔說：「我不是在開玩笑。」如今又來了。10月27日，川普在亞洲之行期間、在「空軍一號」專機上又被記者問到此一問題，他說：「我還沒認真想過這個問題。但在民調上是我有史以來最好的。」

稍早前，川普的前戰略顧問班農(Steve Bannon)曾透露：已經制定好一項「計劃」，可確保川普總統連任。今年4月，川普官方網路商店開始販售「川普2028」的帽子，訂價50美元。網頁上還出現川普兒子艾瑞克戴著這款帽子的照片，圖說上寫著：「前途一片光明！」

▲網路商店上出現川普總統角逐2028第三任期的宣傳帽子。（圖／翻攝自川普集團網站）

儘管美國憲法「第二十二修正案」明文規定：任何人不得擔任總統超過兩屆。川普曾對這個規定表示「可惜」，但真的是這樣嗎？早在七、八年前川普第一次當選時，我就預言過：川普未來必定尋求「余又任」、 吾三連」。原因無他，老八十才出來選總統，為的是什麼？

當然是為了權力！而且，競選之初他早已把它當作終身職。況且，在嚴父的管束下，川普的童年必然很不快樂。直到如今，他終於能夠以總統身分恣意的撒野、胡鬧，這種快樂豈是可以輕輕放下的？

▲川普正在韓國慶州的2025年APEC峰會上意氣風發。韓方送給他一頂「金冠」。（圖／達志影像）

關於所謂憲法問題，其實很好解決。羅斯福不也有過第三任期嗎？沒錯，那是二戰時的「非常時期」，但川普陣營同樣可以宣稱眼下美國「正值危急存亡之秋也」；加上萬民擁戴，川普選第三任期絕對沒問題！要不然，採「繞道手術」嘛也通：例如下一屆先讓范斯當總統、川普當副總統；然後范斯再讓位給川普，就像普丁玩的那套一樣。

權力就像魔戒，一旦上了身，就很難摘下。何況，川普也有非連任不可的堅強理由。需知道，川普因封口費案被陪審團裁定：34項偽造商業紀錄重罪全部成立。但他一旦卸任，很可能被送去坐牢。更何況，還有一籮筐對川普的控罪仍未審理完畢。若非大法官判決在總統大選期間暫停審理這些案件，2024年大選時川普能否選得上、還很難說。

▲卡爾弗特（右）等成人影片演員展開「別碰我的色情片」廣告活動，呼籲民眾反擊共和黨的「2025計畫」。（組圖／翻攝自Facebook）

「美國傳統基金會」制定的「2025計畫」，本來就是為「川普終身當總統」量身打造的，目前正在順利的逐步實現中。如果說，有什麼會讓川普第三任期夢碎的，第一，今年已79歲的他，萬一未來數年內健康嚴重亮紅燈，或許會讓他產生「不如歸去」的念頭。第二，他對外國實施的高關稅政策大失敗，造成國內通膨嚴重，民意沸騰，他想連任就沒那麼容易了。第三，本來已經趴在地上的民主黨再度奮起在期中選大贏共和黨；或是領導「不要國王」運動獲得人民熱烈響應，擋住川普的連任之路…….。

不過，我認為上述的可能性都不太高。川普的第三任期，正在逐步實現中…….。