　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

▲美國的俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」。（圖／美國海軍網站）

美國的俄亥俄級核潛艦「喬治亞號」。（圖／美國海軍網站）

文／朱錦華

上月29日，韓國總統李在明會晤美國總統川普時，首度公開提出希望允許韓國自主建造核動力潛艦，同時請求美國提供核燃料支持。川普隨即十分爽快的答應讓韓國在美國費城建造核潛艦，不久前我才寫過一篇關於以北韓建造核潛艦為故事焦點的韓劇《暴風圈》。沒想到，在真實世界裡，如今韓國也出手了。

今年3月8日時，北韓首度公開正在建造中的「核動力戰略導彈潛艦」照片，同時報導了北韓領導人金正恩視察造艦的主要造船廠。

▲▼ 川普與李在明會談。（圖／路透）

李在明（右）會晤川普時，請求美國協助建核潛艦。（圖／路透）

韓國表示，要求建造核潛艦，是為了提升對周邊海域潛艦活動的追蹤能力。媒體分析則指出，其真正目的，旨在提高對北韓、中國、俄羅斯等鄰國的威懾力量。如果計畫實現，將徹底改變韓國海軍在海底的作戰布局。

所謂核潛艦，基本上是指核動力潛艇。它跟常規柴電潛艇的主要區別是兩者在水下的續航能力。韓國現役最先進的3600噸級「蔣英實號」柴油潛艦，水下連續潛航僅能維持2至4周。相對的，核反應爐提供的能源，理論上可以使用二、三十年。美國的「俄亥俄級」核潛艦，一次出航可潛藏於水下70至90天！潛藏得越久，也就意味著威脅潛伏的威懾力量越大。

▲▼北韓曝光自造核潛艦影像，外界尚無法確定真偽。（圖／達志影像／美聯社）

北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透）

核潛艦跟柴油潛艦另一個不同點、也是最重要差別的關鍵點，在於前者能夠發射核武，而後者不能。儘管說，核潛艦不一定會或需要配備核武。但若不如此，它的重要性就大打折扣了。韓國要建造核潛艦，其真正目的，也必然是志在核武。唯有如此，才能嚇阻已經擁有核武的北韓的威脅。

儘管目前國際上存在著《禁止核武擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)。目前美國、俄羅斯、英國、中國、法國、印度、巴基斯坦、以色列與北韓等9個國家被確認擁有核武器。但後面4國並未簽約；以色列甚至從未正式承認擁核。

▲▼中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

美國政府因為反制俄、中、北韓的戰略考量，未來很可能讓韓國的核潛艦攜帶核武。日本首相高市早苗得知川普允許韓國建造核潛艦後，立刻要求跟進。她的要求獲准的可能性也很高。如此一來，東北亞的海底可就熱鬧了。加上遠在中東的伊朗正在秘密發展核武、川普從APEC回來後又立刻宣布重啓核武試爆，《禁止核武擴條約》恐怕很快就會變成一張廢紙。

之前我寫過一篇題為《當核彈變得像茶葉蛋一樣普遍》的文章，預測核武普遍化是必然之事：尤其是核彈微型化是必然趨勢（例如戰術核武已經誕生）。核武全球化的潘朵拉盒子即將打開，試問你能往哪裡躲？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子「會與粿粿共同面對」！認找范姜彥豐協商「分期付款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「霜降後秋意濃」　專家：下週中部以北20度

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

國際火線／人肉核彈來了？當核彈變得像茶葉蛋一樣普遍

國際火線／亂世奇人：「俄羅斯魔僧」與末代沙皇

國際火線／美國變法西斯國家？《反美陰謀》的弔詭異變

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

國際火線／美國為何超車德國日本，搶先發明原子彈？

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

日本派自衛隊助秋田縣防熊害！居民憂熊恐渡海到九州　專家給答案

5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘況

快訊／美國史上「最有實權副總統」錢尼離世　享壽84歲

黃明志捲謀殺案「尿檢4陽性」　醫揭毒品真正可怕：重寫大腦

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

哈佛大學成績通膨！60%拿A「教授評分要變嚴了」　

新加坡詐騙犯將被判「強制鞭刑」最重24下 國會三讀通過

平壤綜合醫院蓋5年正式開業！金正恩完成宿願　推動全國醫療現代化

爬電線桿「摘虎頭蜂窩」做下酒菜！　泰男屍體焦黑被電死

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

【根本食蟻獸】黑狗高難度挑戰喝保特瓶的水XD

相關新聞

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

李在明喊打造「AI三大強國」　明年預算創新高

南韓總統李在明今（4）日前往國會發表施政演說，說明2026年度總預算案。明年度總預算高達728兆韓元（約新台幣16.8兆元），較今年增加8.1％，被稱為「超級預算」。

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

不會認錯！前免稅店員曝台人4舉動

不會認錯！前免稅店員曝台人4舉動

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

一票人遊韓遇過！超商店員「偷刷高價商品」　部落客1招破解

習近平送李在明小米手機：看看有沒有後門

習近平送李在明小米手機：看看有沒有後門

關鍵字：

核潛艦暴風圈韓國李在明俄亥俄級核潛艦國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面