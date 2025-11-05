國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

▲美國的俄亥俄級核潛艦「喬治亞號」。（圖／美國海軍網站）

文／朱錦華

上月29日，韓國總統李在明會晤美國總統川普時，首度公開提出希望允許韓國自主建造核動力潛艦，同時請求美國提供核燃料支持。川普隨即十分爽快的答應讓韓國在美國費城建造核潛艦，不久前我才寫過一篇關於以北韓建造核潛艦為故事焦點的韓劇《暴風圈》。沒想到，在真實世界裡，如今韓國也出手了。

今年3月8日時，北韓首度公開正在建造中的「核動力戰略導彈潛艦」照片，同時報導了北韓領導人金正恩視察造艦的主要造船廠。

▲李在明（右）會晤川普時，請求美國協助建核潛艦。（圖／路透）

韓國表示，要求建造核潛艦，是為了提升對周邊海域潛艦活動的追蹤能力。媒體分析則指出，其真正目的，旨在提高對北韓、中國、俄羅斯等鄰國的威懾力量。如果計畫實現，將徹底改變韓國海軍在海底的作戰布局。

所謂核潛艦，基本上是指核動力潛艇。它跟常規柴電潛艇的主要區別是兩者在水下的續航能力。韓國現役最先進的3600噸級「蔣英實號」柴油潛艦，水下連續潛航僅能維持2至4周。相對的，核反應爐提供的能源，理論上可以使用二、三十年。美國的「俄亥俄級」核潛艦，一次出航可潛藏於水下70至90天！潛藏得越久，也就意味著威脅潛伏的威懾力量越大。

▲北韓最高領導人金正恩前往主要造船廠視察，針對核潛艦興建進行指導。（圖／路透）

核潛艦跟柴油潛艦另一個不同點、也是最重要差別的關鍵點，在於前者能夠發射核武，而後者不能。儘管說，核潛艦不一定會或需要配備核武。但若不如此，它的重要性就大打折扣了。韓國要建造核潛艦，其真正目的，也必然是志在核武。唯有如此，才能嚇阻已經擁有核武的北韓的威脅。

儘管目前國際上存在著《禁止核武擴條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)。目前美國、俄羅斯、英國、中國、法國、印度、巴基斯坦、以色列與北韓等9個國家被確認擁有核武器。但後面4國並未簽約；以色列甚至從未正式承認擁核。

▲中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

美國政府因為反制俄、中、北韓的戰略考量，未來很可能讓韓國的核潛艦攜帶核武。日本首相高市早苗得知川普允許韓國建造核潛艦後，立刻要求跟進。她的要求獲准的可能性也很高。如此一來，東北亞的海底可就熱鬧了。加上遠在中東的伊朗正在秘密發展核武、川普從APEC回來後又立刻宣布重啓核武試爆，《禁止核武擴條約》恐怕很快就會變成一張廢紙。

之前我寫過一篇題為《當核彈變得像茶葉蛋一樣普遍》的文章，預測核武普遍化是必然之事：尤其是核彈微型化是必然趨勢（例如戰術核武已經誕生）。核武全球化的潘朵拉盒子即將打開，試問你能往哪裡躲？